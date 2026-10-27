Феноменально и незабываемо: Димаш показал новые кадры своего мирового тура

24 октября 2026 года всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, который разъезжает по миру с новым концертным туром, выступил в германском Дюссельдорфе. Соответствующими кадрами 32-летний певец поделился в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией народный артист РК поблагодарил зрителей, которые посетили его шоу.

"Дюссельдорф, спасибо вам за вашу энергию, за вашу поддержку и за то, что сделали этот вечер таким особенным. До встречи!" – написал Димаш сегодня, 27 октября.

Ответа от преданных фанатов Кудайбергену долго ждать не пришлось. Они поблагодарили его за незабываемый вечер, который назвали феноменальным, особенным. Также поклонники заявили, что ждут артиста вновь:

"Волнительно и захватывающе до предела! Поздравляем!"

"Это ты особенный и везде, где ты есть, любое место становится особенным".

"Ты всегда удивляешь и радуешь нас, Димаш! Феноменальный концерт!"

"Это было так красиво! Большое спасибо! Пожалуйста, вернись в следующем году".

"Огромное спасибо тебе, солнышко, которое греет наши души даже на расстоянии! Любим безмерно".

"Особенность вносишь несомненно ты, солнце. И зрители наполняются твоей особенной энергией. Что я могу сказать... Я поняла, мы – счастливчики по жизни... У нас есть ты".

"Димаш, суперские концерты, шикарнейшие! В Дюссельдорфе было как-то по-особому камерно и очень зажигательно! Новые песни все ну очень-очень нравятся, Димаш! Счастливых концертов DIMENSIONS по миру! Любим сильно-пресильно! Красивого концерта в Анкаре, Димаш! И доброго вечера!"

Отметим, что новый мировой тур Димаша под названием DIMENSIONS стартовал 18 октября в польском Кракове.

Вторым городом как раз был Дюссельдорф. Далее Кудайберген выступит в испанском Мадриде.

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