"С поздравлениями из Караганды": в Сети восхитились семейными кадрами с 81-летия Никиты Михалкова

21 октября 2026 года известному советскому и российскому актеру Никите Михалкову исполнился 81 год. По этому случаю на праздник собрались все дети, внуки и правнуки кинопродюсера, сообщает Zakon.kz.

Его супруга Татьяна Михалкова через некоторое время разместила у себя на странице в Instagram серию фотографий с семейного торжества.

В подписи актриса отметила, что кроме семьи поздравили сценариста также друзья и единомышленники.

"... единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только, живым и только до конца", – написала 79-летняя Михалкова.

Комментаторы присоединились к поздравлениям.

Это и есть счастье! С днем рождения, Никита Сергеевич! Здоровья и долгих лет в кругу большой и красивой семьи!

Татьяна, вы пример для подражания. Семья – это на 90 процентов заслуга женщины! Вы подарили своему мужу самый большой подарок – крепкую семью.

Красивая семья!

Какая большая семья! Богата детьми и внуками.

Примечательно, что среди подписчиков были и казахстанцы:

"Поздравляем неповторимого мастера с днем рождения! Никита Сергеевич, многая лета! Берегите себя. Уважаем, ценим. Благодарим Татьяну Евгеньевну за возможность увидеть вашу семью вместе. Караганда".

У Никиты Михалкова четверо детей и 14 внуков. Также у режиссера уже подрастают несколько правнуков. Известно, что одни нашли себя в кино, другие в ресторанной индустрии, третьи посвятили себя семье.

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