"Пусть вся Мексика узнает": поклонники Димаша запустили необычный автобус в Мехико

В преддверии концертов Димаша Кудайбергена в Мексике поклонники артиста реализовали яркий проект на улицах столицы. С 23 октября 2026 года в Мехико начал курсировать тематический автобус, посвященный предстоящим выступлениям казахстанского исполнителя, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне, 28 октября, рассказала команда 32-летнего народного артиста РК:

"Автобус будет курсировать по улицам города до 21 ноября. Его маршрут охватывает знаковые места и оживленные районы мексиканской столицы, включая знаменитый проспект Пасео-де-ла-Реформа (Paseo de la Reforma), северную часть кольцевой дороги Периферико (Periférico), окрестности Национального аудиториума (Auditorio Nacional), а также районы Глориета-де-Петролеос (Glorieta de Petróleos) и Чапультепек (Chapultepec)".

Отмечается, что для реализации проекта были выбраны одни из самых оживленных транспортных направлений Мехико.

Благодаря этому тематический автобус станет частью повседневного городского пространства на протяжении почти месяца.

Dears из Мехико поблагодарили Димаша за то, что он проведет в Мексике пять концертов. Они отметили, что ждут их с нетерпением. А казахстанцы поблагодарили мексиканцев за такое уважение, проявленное к их соотечественнику:

"Молодцы".

"Спасибо, Димаш, за эти пять замечательных концертов, которые пройдут у нас в Мексике".

"Браво! Какая замечательная промокампания предстоящих сольных концертов нашего артиста Димаша в рамках мирового тура DIMENSIONS в Мексике!"

"Прекрасно! Огромная благодарность мексиканским поклонникам Димаша! Мы, казахстанцы, очень высоко ценим то, с какой душой они стараются оказать уважение нашему черноглазому мальчику и достойно встретить его перед приездом".

"Пусть вся Мексика узнает, что Димаш Кудайберген совсем скоро будет на мексиканской земле! Пять концертов, и каждый зритель будет совершенно особенным. Это опыт, который нельзя упустить. Добро пожаловать в нашу прекрасную и любимую Мексику!"

"Большое спасибо за то, что делитесь нашей инициативой! Мы хотим, чтобы концерты в Мексике были аншлаговыми и чтобы все узнали, что Димаш будет в Мексике! Мы любим нашего мальчика всем сердцем! С нетерпением ждем встречи с ним! И с его командой тоже!"

Новый мировой тур Димаша под названием DIMENSIONS стартовал 18 октября в польском Кракове. 24 октября Кудайберген выступил в Дюссельдорфе (Германия). 30 октября ожидается концерт в испанском Мадриде.

Отметим, что в Мексике Димаш даст целых пять концертов: 11 ноября в Мериде, 14 ноября в Монтеррее, 17 ноября в Гвадалахаре, 19 и 20 ноября в Мехико.

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28 октября 2026 года Игорь Крутой ответил казахстанке о сотрудничестве с Димашем Кудайбергеном. Поклонница выразила надежду, что артисты еще подарят "прекрасные совместные шедевры", на что маэстро ответил: "Мне нечего вам сказать по этому поводу".