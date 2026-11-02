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Культура и шоу-бизнес

Особенный момент произошел на концерте Димаша в Мадриде – видео

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 11:40 Фото: ru.dimashnews.com
16-летняя казахстанская певица Жанель Али вновь спела на одной сцене со всемирно известным соотечественником – народным артистом РК Димашем Кудайбергеном, сообщает Zakon.kz.

Это произошло спустя почти год, на концерте в Мадриде, который состоялся 30 октября 2026 года в рамках нового мирового тура DIMENSIONS. 32-летний артист пригласил юную соотечественницу на сцену, где она исполнила его знаменитую песню "Дайдидау".

"Второй раз на одной сцене с Димаш аға!... Для меня – большое счастье петь вместе с Димаш аға! Он такой простой, доброй души человек. Большое спасибо вам всем за добрые слова и пожелания!" – поделилась счастливая Жанель под постом в Instagram накануне, 1 ноября.

Поклонники назвали момент особенным и пожелали юной казахстанке творческого успеха. А преданные фанаты Кудайбергена порадовались за Жанель, у которой вновь сбылась мечта – выступить на одной сцене с Димашем. Некоторые даже предложили 32-летнему артисту неожиданную идею – создать с соотечественницей дуэт:

  • "Прекрасно!"
  • "Будь счастлива!"
  • "Спасибо Димашу!"
  • "Какое волнение быть с ним".
  • "Прекрасно! Дуэт можно создать".
  • "Снова такой особенный момент, Димаш и Жанель".
  • "Жанелечка такая красавица! Будь счастлива, малышка!"
  • "Прекрасно! Пусть радостных дней у тебя будет еще больше!"
  • "Молодец, дочка! Прекрасное исполнение! Процветания тебе желаю! Пусть твой будет таким же, как у Димаша!"
  • "Здорово, что ты снова оказалась на этой сцене... Я помню, как это было в прошлый раз, в том красном платье".
  • "Поздравляю, Жанель! Ты, действительно, очень хорошо поешь. Я тоже видела, как ты пела с Димашем в Барселоне – тебе повезло, девочка!"
  • "Впервые я увидела, как ты пела с Димашем на "Бадалона Арена"! А на днях – в Мадриде! В обоих случаях ты была просто великолепна!"

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, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 11:40
"Это и представить было невозможно!": Димаш показал, что произошло после концерта в Мадриде

Отметим, что впервые Жанель Али выступила на одной сцене с Димашем 8 ноября 2025 года на арене Olimpic Arena Badalona в Барселоне. Это было первое сольное выступление Кудайбергена в Испании в рамках его мирового тура Stranger.

13 ноября 2025 года корреспондент Zakon.kz узнал, как Жанель Али оказалась на сцене с Димашем Кудайбергеном. Подробнее об интервью с юной казахстанкой – здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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