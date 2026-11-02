Особенный момент произошел на концерте Димаша в Мадриде – видео

16-летняя казахстанская певица Жанель Али вновь спела на одной сцене со всемирно известным соотечественником – народным артистом РК Димашем Кудайбергеном, сообщает Zakon.kz.

Это произошло спустя почти год, на концерте в Мадриде, который состоялся 30 октября 2026 года в рамках нового мирового тура DIMENSIONS. 32-летний артист пригласил юную соотечественницу на сцену, где она исполнила его знаменитую песню "Дайдидау".

"Второй раз на одной сцене с Димаш аға!... Для меня – большое счастье петь вместе с Димаш аға! Он такой простой, доброй души человек. Большое спасибо вам всем за добрые слова и пожелания!" – поделилась счастливая Жанель под постом в Instagram накануне, 1 ноября.

Поклонники назвали момент особенным и пожелали юной казахстанке творческого успеха. А преданные фанаты Кудайбергена порадовались за Жанель, у которой вновь сбылась мечта – выступить на одной сцене с Димашем. Некоторые даже предложили 32-летнему артисту неожиданную идею – создать с соотечественницей дуэт:

"Прекрасно!"

"Будь счастлива!"

"Спасибо Димашу!"

"Какое волнение быть с ним".

"Прекрасно! Дуэт можно создать".

"Снова такой особенный момент, Димаш и Жанель".

"Жанелечка такая красавица! Будь счастлива, малышка!"

"Прекрасно! Пусть радостных дней у тебя будет еще больше!"

"Молодец, дочка! Прекрасное исполнение! Процветания тебе желаю! Пусть твой будет таким же, как у Димаша!"

"Здорово, что ты снова оказалась на этой сцене... Я помню, как это было в прошлый раз, в том красном платье".

"Поздравляю, Жанель! Ты, действительно, очень хорошо поешь. Я тоже видела, как ты пела с Димашем в Барселоне – тебе повезло, девочка!"

"Впервые я увидела, как ты пела с Димашем на "Бадалона Арена"! А на днях – в Мадриде! В обоих случаях ты была просто великолепна!"

Отметим, что впервые Жанель Али выступила на одной сцене с Димашем 8 ноября 2025 года на арене Olimpic Arena Badalona в Барселоне. Это было первое сольное выступление Кудайбергена в Испании в рамках его мирового тура Stranger.

13 ноября 2025 года корреспондент Zakon.kz узнал, как Жанель Али оказалась на сцене с Димашем Кудайбергеном. Подробнее об интервью с юной казахстанкой – здесь.