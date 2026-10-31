"Это и представить было невозможно!": Димаш показал, что произошло после концерта в Мадриде
Соответствующими кадрами народный артист РК поделился в своем Instagram. На них видно, что после концерта Димаш вышел к огромной толпе фанатов, которые ждали его. Отделяли их лишь ворота, на которые Кудайберген взобрался, чтобы поблагодарить собравшихся. Некоторым из них повезло получить автограф от кумира.
"После концерта в Мадриде. Огромное спасибо. Люблю вас всех! Увидимся в Латинской Америке", – обратился к поклонникам Димаш 31 октября.
В комментариях к посту испанцы поблагодарили Кудайбергена за концерт, который назвали великолепным. А фанаты из других стран отметили, что ждут Димаша с концертами у себя. Многие заявили, что казахстанец является единственным в своем роде артистом с широкой душой и добрым сердцем:
- "Лучший! Самый любимый!"
- "Это был великолепный концерт".
- "Фантастическая испанская страсть".
- "Прекрасная погода для прекрасного прощания".
- "Одна из лучших публик, которые у тебя когда-либо были".
- "Я бы поднялся на каждую гору или забор, чтобы быть с тобой".
- "Чудесный, неповторимый, уникальный наш принц Ди! Димаш Кудайберген, браво!"
- "Это был замечательный концерт! Дорогой Димаш, мы ждем тебя в Латинской Америке! Я очень люблю тебя!"
- "Это и представить было невозможно! Ух! Мадрид искупал вас в любви и в счастье! И это так прекрасно, любимый артист".
- "Дорогой Димаш, большое спасибо за твою чудесную теплоту. Не думаю, что есть еще один такой артист, как ты. Ты – единственный в своем роде, мы тебя обожаем".
- "Мадрид полностью растворился в твоем измерении, Ди, и мы тоже. Это было, как всегда, удивительно фантастично. И главное – ты счастлив! Спасибо всем Dears, кто тебя снимал и был там воочию. Ты – невероятный, энергия зашкаливала у тебя и у всех! Спасибо тебе и до следующей остановки измерения".
Отметим, что новый мировой тур Димаша под названием DIMENSIONS стартовал 18 октября в польском Кракове. 24 октября Кудайберген выступил в Дюссельдорфе (Германия).
После концерта, который прошел 30 октября в испанском Мадриде, Димаш даст целых пять концертов в Мексике: 11 ноября в Мериде, 14 ноября в Монтеррее, 17 ноября в Гвадалахаре, 19 и 20 ноября в Мехико..
Ранее мы писали, что Димаш Кудайберген произвел фурор на концерте в Анкаре. О том, как отреагировали лидеры тюркских стран на выступление всемирно известного казахстанского исполнителя, можете узнать по ссылке.