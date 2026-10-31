"Это и представить было невозможно!": Димаш показал, что произошло после концерта в Мадриде

Накануне, 30 октября 2026 года, всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген выступил с концертом в испанском Мадриде в рамках своего нового мирового тура DIMENSIONS. А сегодня 32-летний певец показал, что было после, сообщает Zakon.kz.

Соответствующими кадрами народный артист РК поделился в своем Instagram. На них видно, что после концерта Димаш вышел к огромной толпе фанатов, которые ждали его. Отделяли их лишь ворота, на которые Кудайберген взобрался, чтобы поблагодарить собравшихся. Некоторым из них повезло получить автограф от кумира.

"После концерта в Мадриде. Огромное спасибо. Люблю вас всех! Увидимся в Латинской Америке", – обратился к поклонникам Димаш 31 октября.

В комментариях к посту испанцы поблагодарили Кудайбергена за концерт, который назвали великолепным. А фанаты из других стран отметили, что ждут Димаша с концертами у себя. Многие заявили, что казахстанец является единственным в своем роде артистом с широкой душой и добрым сердцем:

"Лучший! Самый любимый!"

"Это был великолепный концерт".

"Фантастическая испанская страсть".

"Прекрасная погода для прекрасного прощания".

"Одна из лучших публик, которые у тебя когда-либо были".

"Я бы поднялся на каждую гору или забор, чтобы быть с тобой".

"Чудесный, неповторимый, уникальный наш принц Ди! Димаш Кудайберген, браво!"

"Это был замечательный концерт! Дорогой Димаш, мы ждем тебя в Латинской Америке! Я очень люблю тебя!"

"Это и представить было невозможно! Ух! Мадрид искупал вас в любви и в счастье! И это так прекрасно, любимый артист".

"Дорогой Димаш, большое спасибо за твою чудесную теплоту. Не думаю, что есть еще один такой артист, как ты. Ты – единственный в своем роде, мы тебя обожаем".

"Мадрид полностью растворился в твоем измерении, Ди, и мы тоже. Это было, как всегда, удивительно фантастично. И главное – ты счастлив! Спасибо всем Dears, кто тебя снимал и был там воочию. Ты – невероятный, энергия зашкаливала у тебя и у всех! Спасибо тебе и до следующей остановки измерения".

Отметим, что новый мировой тур Димаша под названием DIMENSIONS стартовал 18 октября в польском Кракове. 24 октября Кудайберген выступил в Дюссельдорфе (Германия).

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После концерта, который прошел 30 октября в испанском Мадриде, Димаш даст целых пять концертов в Мексике: 11 ноября в Мериде, 14 ноября в Монтеррее, 17 ноября в Гвадалахаре, 19 и 20 ноября в Мехико..

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Ранее мы писали, что Димаш Кудайберген произвел фурор на концерте в Анкаре. О том, как отреагировали лидеры тюркских стран на выступление всемирно известного казахстанского исполнителя, можете узнать по ссылке.