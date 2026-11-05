#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+11°
$
452.91
509.43
5.53
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+11°
$
452.91
509.43
5.53
Культура и шоу-бизнес

Концерт Валерия Меладзе в Алматы закончился скандалом

Валерий Меладзе, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 09:37 Фото: Instagram/meladzemusic
Российский исполнитель Валерий Меладзе два вечера, 3 и 4 ноября 2026 года, выступал в Алматы с большой сольной программой. На втором концерте случился скандал, из-за которого артист чуть не покинул сцену, сообщает Zakon.kz.

Концерт проходил на Almaty Arena. По словам очевидцев, две женщины в фан-зоне под конец протиснулись через толпу к сцене, отталкивая других зрительниц. И в итоге произошла потасовка с криками, на которую обратил внимание Меладзе.

"А ну стоп, стоп, стоп. Вы что там толкаетесь? Вот и весь концерт пошел под откос. Она не выглядит как хулиганка? Похоже, выглядит как хулиганка... В принципе концерт закончился", – сказал певец и собрался покинуть сцену.

Но его остановили крики фанатов.

"Если я увижу – кто-то кого-то пальцем тронул... прекращаю моментально..." – обратился Меладзе к фан-зоне и продолжил выступление.

Казахстанцев возмутила эта ситуация:

  • Позор!
  • Да, было неприятно и стыдно за город.
  • Кстати да, было совсем неприлично…А концерт просто пушка.
  • Концерт шикарный, даа. Перед ним очень стыдно, ему было так неприятно.
  • Многие приходят выпившие на концерт и ведут себя ужасно.
  • Меладзе очень хорош, публика на его концертах очень плоха.

Другого российского артиста Филиппа Киркорова на концерте растрогала юная поклонница, которая со слезами на глазах подпевала ему. Артист признался, что ради таких моментов хочет возвращаться на сцену.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Валерий Меладзе восхитился красотой астанчанок
23:37, 27 сентября 2024
Валерий Меладзе восхитился красотой астанчанок
Концерты Валерия Меладзе
08:40, 15 декабря 2025
Концерт Валерия Меладзе отменили в Кыргызстане
Валерий Меладзе
15:18, 20 января 2024
Концерт Валерия Меладзе в Алматы перенесли из-за смерти близкого артисту человека
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Livesport.ru предсказал поражение &quot;Кайрата&quot; в матче с &quot;Аталантой&quot; в Лиге чемпионов
09:58, Сегодня
Livesport.ru предсказал поражение "Кайрата" в матче с "Аталантой" в Лиге чемпионов
Рыбакина и Соболенко в финале US Open
09:37, Сегодня
Елена Дементьева назвала претендентку на победу на Итоговом турнире WTA
Луиш Нани обратился к &quot;Актобе&quot; и болельщикам после ухода из клуба
09:17, Сегодня
Луиш Нани обратился к "Актобе" и болельщикам после ухода из клуба
Стас Покатилов аплодирует болельщикам
08:55, Сегодня
Flashscore оценил казахстанского голкипера Покатилова после разгрома "Сабаха" в ЛЧ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: