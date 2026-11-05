Концерт Валерия Меладзе в Алматы закончился скандалом

Российский исполнитель Валерий Меладзе два вечера, 3 и 4 ноября 2026 года, выступал в Алматы с большой сольной программой. На втором концерте случился скандал, из-за которого артист чуть не покинул сцену, сообщает Zakon.kz.

Концерт проходил на Almaty Arena. По словам очевидцев, две женщины в фан-зоне под конец протиснулись через толпу к сцене, отталкивая других зрительниц. И в итоге произошла потасовка с криками, на которую обратил внимание Меладзе.

"А ну стоп, стоп, стоп. Вы что там толкаетесь? Вот и весь концерт пошел под откос. Она не выглядит как хулиганка? Похоже, выглядит как хулиганка... В принципе концерт закончился", – сказал певец и собрался покинуть сцену.

Но его остановили крики фанатов.

"Если я увижу – кто-то кого-то пальцем тронул... прекращаю моментально..." – обратился Меладзе к фан-зоне и продолжил выступление.

Казахстанцев возмутила эта ситуация:

Позор!

Да, было неприятно и стыдно за город.

Кстати да, было совсем неприлично…А концерт просто пушка.

Концерт шикарный, даа. Перед ним очень стыдно, ему было так неприятно.

Многие приходят выпившие на концерт и ведут себя ужасно.

Меладзе очень хорош, публика на его концертах очень плоха.

Другого российского артиста Филиппа Киркорова на концерте растрогала юная поклонница, которая со слезами на глазах подпевала ему. Артист признался, что ради таких моментов хочет возвращаться на сцену.