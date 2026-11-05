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Общество

Акимат Алматы о ситуации с общественным транспортом: Количество автобусов осталось прежним

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 11:17 Фото: Zakon.kz
В акимате Алматы 5 ноября 2026 года прокомментировали ситуацию с переполненными автобусами, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованной информации, ежедневно на линию выходят 3 200 автобусов.

"Тогда почему на остановках по-прежнему очереди? Количество рейсов действительно сократили на 20-30%, но только в межпиковые часы, когда пассажиропоток снижается. При этом количество автобусов на линии осталось прежним. Основная причина задержек – это дорожные заторы. Из-за пробок автобусы выбиваются из графика, а интервалы увеличиваются", – сообщили в акимате.

Напомнили там и о другой проблеме.

"Более 40% пассажиров не оплачивают проезд. Из-за этого данные по оплате не отражают реальную загруженность маршрутов. Тем не менее, работа в этом направлении уже ведется. Чтобы пассажиры меньше ждали на остановках, на наиболее загруженные маршруты направляют дополнительные автобусы", – сообщили в акимате.

28 октября стало известно, что в Алматы решили поменять расписание движения маршрутов. Днем, когда пассажиров меньше, количество автобусов сократили, а утром и вечером их будут пускать чаще. Власти также уже заявляли, что в часы пик более 40% пассажиров не оплачивают за проезд. О влиянии пробок на регулярность рейсов в Алматы тоже упоминалось. Между тем 2 ноября стало известно о заявлении перевозчиков о том, что акимат не доплачивает им субсидии, из-за чего они вынуждены сократить количество автобусов на маршрутах.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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