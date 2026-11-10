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"Папа, мама, эта награда – для вас!": Анна Данченко показала орден, который ей лично вручил президент РК

телеведущая Анна Данченко, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 18:29 Фото: akorda.kz
Известная казахстанская телеведущая и преподаватель КазНУ им. аль-Фараби Анна Данченко 10 ноября 2026 года на своей страничке в Instagram опубликовала серию снимков с орденом "Құрмет", который ей лично вручил глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Анна Данченко отметила, что сегодня для нее – "особенный и очень трогательный день".

"Я стала обладательницей государственной награды – ордена "Құрмет". Эту награду я посвящаю прежде всего моим дорогим папе и маме, которые подарили мне жизнь, привили человеческие ценности и честность, воспитали меня и дали мне все необходимые жизненные наставления! За каждым моим достижением стоят их благословение, вера в меня и безграничная любовь. Хотя сегодня я не могу разделить эту радость с ними лично, я с глубоким почтением склоняю голову перед памятью самых дорогих людей, благодаря которым я смогла достичь этой высоты", – поделилась она своими эмоциями.

По словам телеведущей, "эта награда – также результат воспитания в казахской среде, усвоенных с детства национальных ценностей" и ее "безграничного уважения к казахскому языку", который так близок ее сердцу.

"Казахский язык для меня – не просто средство общения. Это моя сущность, голос моего сердца и мой жизненный выбор. Я безмерно благодарна своей стране и своему народу! Эту награду я воспринимаю как большую ответственность", – заявила Анна Данченко.

В заключение она добавила: "Папа, мама, эта награда – для вас!"

Подписчики, коллеги и друзья поздравили Анну Данченко с получением государственной награды и пожелали ей успехов.

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, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 18:29
Символ Независимости и немеркнущая душа нации: Токаев высказался о роли казахского языка

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев выступил на Х Курултае международного общества "Қазақ тілі" и вручил госнаграды ряду казахстанцев. В частности, указом главы государства за большой вклад в социально-экономическое и общественное развитие страны была награждена орденом "Құрмет" Анна Данченко – преподаватель НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" (Алматы).

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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