Родители Димаша Кудайбергена стали почетными гостями праздника в Мериде

10 ноября 2026 года в мексиканском городе Мерида, в котором с концертом выступит всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, прошла встреча Dears. Подробностями вечера поделилась команда 32-летнего народного артиста РК, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что первый концерт Димаша в Латинской Америке в рамках мирового тура DIMENSIONS состоится сегодня, 11 ноября, в Мериде.

"Накануне долгожданного события поклонники артиста из разных стран мира собрались на традиционной pre-party, объединившей культуру Казахстана и Мексики. Праздничная встреча, организованная фан-клубом Dears Península de Yucatán, состоялась 10 ноября в отеле El Conquistador. Почетными гостями вечера стали родители артиста Канат и Светлана Айтбаевы, а также советник посольства РК в Мексике Ерлан Кубашев", – рассказала команда Кудайбергена в среду.

Программа вечера была посвящена музыке, дружбе и культурному обмену. Гости познакомились с традициями полуострова Юкатан: увидели выступление "Воинов майя", национальный танец харана в исполнении балета Carlos Acereto и услышали известные мексиканские песни в исполнении местных музыкантов, в том числе знаменитую "Bésame Mucho".

Особое место в программе заняла часть, посвященная Казахстану и творчеству Димаша. Гостям представили видеопрезентацию о родине артиста, а зал наполнился дружным скандированием "Казахстан! Казахстан!".

Ведущим встречи стал известный мексиканский блогер Лео Кантро (Leo Cantro). На протяжении нескольких лет он знакомит испаноязычную аудиторию с творчеством Димаша, публикует реакции на его выступления, рассказывает о музыкальных новинках и гастролях артиста, а также переводит его интервью на испанский язык.

Одним из самых трогательных моментов вечера стала встреча Лео Кантро с родителями Димаша. Не скрывая переполнявших его эмоций, блогер прослезился во время общения с Канатом и Светланой Айтбаевыми.

Особенным подарком для гостей стало музыкальное выступление родителей артиста. Под аккомпанемент гитары, на которой играл Канат Айтбаев, они исполнили казахскую песню "Мерекем сен".

Казахская песня, прозвучавшая под звуки мексиканской гитары, стала символичным музыкальным соединением двух культур, которым был посвящен праздничный вечер.

Также поклонники исполнили песни на казахском языке, приняли участие в праздничных активностях, розыгрыше призов и общей фотосессии. Вечер продолжился музыкой и танцами, вновь продемонстрировав, как творчество Димаша объединяет людей разных национальностей, языков и культур.

Уже 11 ноября поклонники вновь соберутся вместе – на концерте Димаша на арене Foro GNP Seguros, который откроет латиноамериканскую часть мирового тура DIMENSIONS.

Фанаты Кудайбергена поблагодарили Dears из Мериды за потрясающую предпраздничную вечеринку. Некоторые отметили, что вечер был прекрасным и трогательным:

"Уау, как круто!"

"Браво, Мерида!"

"Какие молодцы!"

"Благодарим, Мерида!"

"Dears молодцы! Будьте счастливы!"

"Как же все было прекрасно и трогательно!"

"Какие чудесные и оригинальные эти праздники!"

"Dears из Мериды, спасибо за такую потрясающую предпраздничную вечеринку".

"Поздравляем, Dears Merida! Судя по всему, вы отлично повеселились! Теперь наслаждайтесь концертом!"

"Наконец-то я попала в Dimash news. Я та, что с флагом Казахстана. Было так здорово встретить столько замечательных людей".

Отметим, что у Димаша в рамках нового мирового тура запланированы целых пять концертов в Мексике: 11 ноября – в Мериде, 14 ноября – в Монтеррее, 17 ноября – в Гвадалахаре, 19 и 20 ноября – в Мехико.

10 ноября 2026 года стало известно, что Димаш и его команда прибыли в Латинскую Америку. Первым городом, встречавшим казахстанского артиста, стала Мерида – столица штата Юкатан Мексики. Кудайберген показал кадры из аэропорта, где его встречали сотни поклонников, которые окружили его. Кроме того, в мексиканском городе Монтеррей фанаты сделали подарок артисту в виде мурала.