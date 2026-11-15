Заперли в школе ради оперы: на канье Уэста подал в суд композитор

Американский композитор Чейз Тейлор подал в суд на рэпера Канье Уэста. Музыкант утверждает, что его заперли и заставили подготовить оперу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNS, поводом для разбирательства стала работа Тейлора над оперой "Навуходоносор", которую Канье Уэст представил в 2019 году. По утверждению композитора, он приехал в Вайоминг, рассчитывая участвовать в готовой постановке, однако вместо этого ему пришлось в срочном порядке создавать музыку и готовить спектакль к премьере. Тейлор заявляет, что во время этой работы его удерживали в школе и не позволяли выйти четыре дня.

По его словам, артистам не хватало еды и воды, а некоторые во время перерыва спали на полу. Обещанные оплату и продюсерский кредит, он как заявляет, так и не получил.

Кроме того, композитор сообщил, что написал 12 произведений для "Навуходоносора" и еще 18 для оперы "Мария". Он считает, что часть его музыки позднее использовали без разрешения и выплаты вознаграждения, в том числе в песне Трэвиса Скотта Telekinesis и альбоме Vultures 2.

Тейлор обратился в федеральный суд Северной Каролины. Он требует признать авторские права на созданные произведения и выплатить компенсацию за предполагаемое незаконное лишение свободы и мошенничество. Все обвинения изложены в иске и пока не установлены судом.

Тем временем американская певица Бритни Спирс готовится представить собственную ювелирную коллекцию под названием BTiny. Новый сайт бренда появился в пятницу, спустя несколько дней после заявлений о проекте, над которым артистка работала втайне.