Скандалист Канье Уэст отказался выступать на одной сцене с Тейлор Свифт

Скандально известный рэпер Канье Уэст отказался выступать на Супербоуле из-за Тейлор Свифт, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, рэпер поделился с подписчиками своего блога историей, почему он не будет выступать на Супербоуле. Первым в списке причин оказалось отсутствие поддержки темнокожих людей со стороны Джорджа Буша, затем кепка с надписью "Сделаем Америку снова великой" и участие в концерте Тейлор Свифт. Пост вызвал бурное обсуждение в соцсетях.

Отметим, что Свифт, недавно побившая рекорд по продажам виниловых пластинок, никак не отреагировала на выпад рэпера.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян испытала "ужасные чувства", прочитав посты Канье Уэста о детях. А позже в интервью рэпер заявил о том, что жалеет о рождении четверых детей от звезды реалити-шоу Ким Кардашьян.

Ким была замужем за американским рэпером и продюсером Канье Уэстом с 2014 по 2021 год. Она родила ему четырех детей.

