Американский режиссер Квентин Тарантино и его супруга Даниэлла Пик стали родителями в третий раз. У 63-летнего постановщика и его 43-летней жены родился сын, сообщает Zakon.kz.

По информации издания People, у супругов уже есть двое детей: шестилетний сын Лео и четырехлетняя дочь Адриана.

Квентин познакомился с Даниэллой в Израиле в 2009 году, когда представлял один из своих фильмов. Спустя несколько лет пара рассталась, однако в 2016 году возобновила отношения. Летом 2017-го они объявили о помолвке, а в ноябре 2018 года сыграли свадьбу на закрытой церемонии в своем доме в Лос-Анджелесе.

Первый ребенок появился у пары в феврале 2020 года, а в июле 2022-го родилась дочь. Теперь семья пополнилась еще одним мальчиком.

Тарантино известен по фильмам "Криминальное чтиво", "Убить Билла", "Бесславные ублюдки", "Джанго освобожденный" и "Однажды в Голливуде".

Ранее Юлия Ковальчук раскрыла подробности рождения третьего ребенка.