21 ноября 2026 года всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген прибыл в столицу Колумбии Боготу, сообщает Zakon.kz.

Соответствующими кадрами 32-летний народный артист РК поделился в своем Instagram.

Команда Кудайбергена рассказала о деталях незабываемой встречи:

"В аэропорту Боготы казахстанского исполнителя ожидали многочисленные поклонники, подготовившие яркую и эмоциональную встречу. С первых минут появления Димаша пространство аэропорта наполнилось громкими приветствиями, аплодисментами и дружным скандированием его имени. Колумбийские Dears встречали артиста с плакатами, флагами и искренними улыбками. Поклонники хором выкрикивали приветственные фразы на испанском языке, признавались Димашу в любви и старались запечатлеть долгожданную встречу на память. Многочисленные возгласы "¡Dimash! ¡Dimash!" и "¡Bienvenido a Colombia!" создавали атмосферу настоящего праздника".

Отмечается, что прибытие в Боготу ознаменовало начало нового этапа латиноамериканской части мирового тура DIMENSIONS. После выступлений в Мексике Димаш продолжает знакомить зрителей региона со своей концертной программой, объединяющей композиции на разных языках, авторские произведения и музыкальные традиции различных культур.

Концерт Кудайбергена в Боготе был запланирован на 20:00 по местному времени 22 ноября (в 06:00 23 ноября по времени Астаны) на одной из крупнейших концертных площадок столицы Колумбии – Movistar Arena, сегодня известной под названием El Corazón de Bogotá Arena.

Арена, расположенная в районе Теусакильо, является одним из ведущих центров музыкальной и культурной жизни Боготы. Современный комплекс рассчитан на проведение масштабных концертов, международных шоу, спортивных соревнований, а также других крупных мероприятий и вмещает до 14 тыс. зрителей в зависимости от конфигурации мероприятия.

За годы работы арена приняла множество известных исполнителей со всего мира. На ее сцене выступали Марк Энтони, Андреа Бочелли, Шакира, Алехандро Фернандес, Андре Рье, группы The Offspring и Morat, а также другие представители международной и колумбийской музыкальной индустрии. Значение площадки выходит за пределы национальной концертной индустрии. В 2024 году, согласно рейтингу авторитетного международного издания Pollstar, Movistar Arena вошла в число шести наиболее посещаемых концертных арен мира.

К истории выступлений на этой сцене присоединится и Димаш Кудайберген. Концерт в Боготе станет первым сольным выступлением казахстанского артиста в Колумбии и продолжением латиноамериканского этапа его нового мирового тура DIMENSIONS.

Также команда артиста сообщила, что фотография Димаша попала в галерею звезд концертной арены Movistar Arena в Боготе.

На стенах арены размещена галерея фотографий и концертных постеров известных исполнителей, выступавших здесь в разные годы. Среди них Марк Энтони, Андреа Бочелли, Шакира и многие другие представители мировой музыкальной индустрии.

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20 ноября 2026 года стало известно, что Димашу Кудайбергену в Мексике вручили почетный боксерский пояс.