Украинская певица Светланы Лобода 22 ноября 2026 года должна была выступить в Париже. Но запланированный концерт отменили в последний момент из-за серьезных технических неполадок и неготовности сцены, сообщает Zakon.kz.

Уже 23 ноября исполнительница хита "Твои глаза" со слезами на глазах обратилась к поклонникам:

"Париж! Я разрушена и убита вчерашней историей. Особенно, когда представляю, как вы часами стояли на холоде под дождем, как добирались из разных стран и ждали до последней минуты. Простите нас".

По ее словам, из-за ряда грубейших ошибок подрядчиков провести концерт было просто невозможно.

"Дырки и торчащие штыри в сцене, рассинхрон звука и света, неисправная ткань, неправильные размеры. Более того, мы даже не смогли провести репетицию! Что значит – работали бы практически вслепую. Мы продавали билеты на шоу ICON, а с таким уровнем подготовки сцены не смогли бы показать даже треть программы. Для меня это недопустимо и нечестно, вы платили свои деньги не за это. И даже если бы я приняла решение все равно провести концерт – это было бы банально опасно для жизни – моей и балета". Светлана Лобода

В заключительной части обращения артистка заверила, что концерт все-таки состоится. Она с командой подбирают новую дату. Все купленные билеты останутся действительными. Стоит отметить, что на несостоявшийся концерт собралось около 3 000 зрителей.

В июле Лобода выступала с неожиданным заявлением после концерта в Павлодаре. Его можно прочитать по этой ссылке.