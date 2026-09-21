"А что, так можно было?!": 62-летняя Макпал Жунусова и 30-летний Турар Ыдырыс удивили фанатов
Дуэт 62-летней народной артистки РК и 30-летнего исполнителя не был заявлен в официальной афише и стал приятным сюрпризом для зрителей, собравшихся на площади Астана 19 сентября 2026 года.
"Дуэт, которого никто не ожидал", – говорится под роликом, распространившимся в Instagram.
Соответствующими кадрами с молодым певцом поделилась и сама Макпал Жунусова.
Также видео совместного выступления с выдающейся артисткой опубликовал Турар Ыдырыс.
"Человек-легенда. Люблю", – трогательно подписал кадры молодой исполнитель.
Судя по комментариям, дуэт двух артистов действительно стал неожиданностью. Поклонники назвали произошедшее коллаборацией года. Многие из них не оставили без внимания мощную энергетику Макпал Жунусовой и обратились с призывом к молодым певцам:
- "Потрясающе".
- "Коллаборация года".
- "Классная коллаборация".
- "Макпал апай все к лицу! Настоящая народная артистка!"
- "Наша Макпал апай – красавица, женская энергетика – огонь!"
- "Вау, это просто бомба, Макпал апай! А что, так можно было?!"
- "Не старейте, молодейте рядом с молодежью. Любимица Казахстана".
- "Наша Макпал апай – просто мощь! Очень простая, сильная женщина".
- "Зажигайте! Поколение X с поколением Z – очень крутое сочетание, браво".
- "Вау, какая мощная энергетика! Две эпохи встретились – получился потрясающий тандем".
- "Вот вам и пожалуйста! Поигрались с Макпал ханым! Она вам еще покажет – ого-го! Наша неповторимая. Она – легенда!"
- "Было бы отличной идеей, если бы молодежь вот так поддерживала легенд – приглашала их в свои клипы или пела с ними вместе. Сейчас много молодых певцов, а такие легенды больше не рождаются. Сейчас мы в основном слушаем молодых, а этот дуэт – нечто особенное".
В июле 2026 года мы писали, что Ерке Есмахан буквально утопила Макпал Жунусову в цветах. Подробнее об этом – здесь.