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Культура и шоу-бизнес

"А что, так можно было?!": 62-летняя Макпал Жунусова и 30-летний Турар Ыдырыс удивили фанатов

Макпал Жунусова и Турар Ыдырыс, исполнители , фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 16:31 Фото: Instagram/turar__ydyrys
Известная казахстанская эстрадная певица Макпал Жунусова и молодой исполнитель Турар Ыдырыс (известен под псевдонимами 2Rar и Turar) неожиданно удивили фанатов совместным выступлением на Дне города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Дуэт 62-летней народной артистки РК и 30-летнего исполнителя не был заявлен в официальной афише и стал приятным сюрпризом для зрителей, собравшихся на площади Астана 19 сентября 2026 года.

"Дуэт, которого никто не ожидал", – говорится под роликом, распространившимся в Instagram.

Соответствующими кадрами с молодым певцом поделилась и сама Макпал Жунусова.

Также видео совместного выступления с выдающейся артисткой опубликовал Турар Ыдырыс.

"Человек-легенда. Люблю", – трогательно подписал кадры молодой исполнитель.

Судя по комментариям, дуэт двух артистов действительно стал неожиданностью. Поклонники назвали произошедшее коллаборацией года. Многие из них не оставили без внимания мощную энергетику Макпал Жунусовой и обратились с призывом к молодым певцам:

  • "Потрясающе".
  • "Коллаборация года".
  • "Классная коллаборация".
  • "Макпал апай все к лицу! Настоящая народная артистка!"
  • "Наша Макпал апай – красавица, женская энергетика – огонь!"
  • "Вау, это просто бомба, Макпал апай! А что, так можно было?!"
  • "Не старейте, молодейте рядом с молодежью. Любимица Казахстана".
  • "Наша Макпал апай – просто мощь! Очень простая, сильная женщина".
  • "Зажигайте! Поколение X с поколением Z – очень крутое сочетание, браво".
  • "Вау, какая мощная энергетика! Две эпохи встретились – получился потрясающий тандем".
  • "Вот вам и пожалуйста! Поигрались с Макпал ханым! Она вам еще покажет – ого-го! Наша неповторимая. Она – легенда!"
  • "Было бы отличной идеей, если бы молодежь вот так поддерживала легенд – приглашала их в свои клипы или пела с ними вместе. Сейчас много молодых певцов, а такие легенды больше не рождаются. Сейчас мы в основном слушаем молодых, а этот дуэт – нечто особенное".

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, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 16:31
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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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