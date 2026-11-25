В Турции разгорелся громкий скандал с участием представителей шоу-бизнеса. Актриса Дениз Чакыр, сыгравшая Шах султан в сериале "Великолепный век", оказалась среди задержанных в Турции вместе с другими представителями шоу-бизнеса по делу о наркотиках, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Стамбула распорядилась задержать 35 человек в рамках расследования, связанного с наркотиками и проституцией. Среди фигурантов дела оказались известные актеры, певцы и телеведущие. Об этом пишет издание Haberler.

По имеющимся данным, среди задержанных: певец Озджан Дениз, Дениз Чакыр, Эрдал Бозкуш и Джем Карджы. В списке подозреваемых также фигурируют актриса Бурджу Озберк и ведущий шоу Survivor Мурат Джейлан.

Расследование охватывает сразу несколько направлений:

торговлю,

поставку,

употребление и хранение наркотических веществ,

возможная причастность к проституции.

На данный момент из 35 человек, в отношении которых вынесено решение о задержании, задержаны 19. Остальные подозреваемые остаются в поле зрения правоохранительных органов. Следственные и процессуальные действия продолжаются.

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