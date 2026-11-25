Актриса из "Великолепного века" оказалась среди задержанных по делу о наркотиках
Прокуратура Стамбула распорядилась задержать 35 человек в рамках расследования, связанного с наркотиками и проституцией. Среди фигурантов дела оказались известные актеры, певцы и телеведущие. Об этом пишет издание Haberler.
По имеющимся данным, среди задержанных: певец Озджан Дениз, Дениз Чакыр, Эрдал Бозкуш и Джем Карджы. В списке подозреваемых также фигурируют актриса Бурджу Озберк и ведущий шоу Survivor Мурат Джейлан.
Расследование охватывает сразу несколько направлений:
- торговлю,
- поставку,
- употребление и хранение наркотических веществ,
- возможная причастность к проституции.
На данный момент из 35 человек, в отношении которых вынесено решение о задержании, задержаны 19. Остальные подозреваемые остаются в поле зрения правоохранительных органов. Следственные и процессуальные действия продолжаются.
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