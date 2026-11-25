Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова решила вспомнить яркие моменты своей творческой карьеры и поделилась с поклонниками редкими архивными кадрами, сообщает Zakon.kz.

Певица опубликовала в Instagram видео своего выступления, снятое 30 лет назад, в 1996 году.

На старой записи артистка исполняет веселую песню на сцене. Для выступления она выбрала эффектное розовое платье, а ее образ дополняли пышные распущенные волосы.

Макпал Жунусова также поделилась подробностями о сценическом освещении тех лет.

"Вот как выглядели съемки в 1996 году: сценическое освещение было только таким, по-настоящему впечатляющим свет был только во время фестиваля "Голос Азии", – отметила она.

Публикация позволила поклонникам увидеть, как выглядела певица три десятилетия назад, а также вспомнить, какой была концертная атмосфера того времени.

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