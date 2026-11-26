24 ноября 2026 года в столице Чили состоялся первый сольный концерт Димаша Кудайбергена. Шоу мирового тура DIMENSIONS собрало полный зал одной из крупнейших концертных площадок Сантьяго, сообщает Zakon.kz.

После успешных выступлений в Мексике и Колумбии латиноамериканская часть мирового тура продолжилась в Чили, где артиста ожидал по-настоящему масштабный и эмоциональный прием.

"На протяжении всего вечера многотысячная аудитория сопровождала выступление Димаша громкими овациями, скандированиями и совместным исполнением композиций. Зрители пели, танцевали и активно откликались на каждое обращение артиста, создавая особую атмосферу единения сцены и зрительного зала", – рассказала команда Димаша Кудайбергена 25 ноября.

Фото: dimashnews

Около двух третей программы шоу составляли авторские композиции Димаша. Наряду с ними артист исполнил произведения известных композиторов, а также представил казахские народные песни в современной музыкальной интерпретации.

Фото: dimashnews

Особое место в программе занял флешмоб, организованный чилийскими поклонниками, которые активно поддерживают не только творчество Димаша, но и его общественные инициативы.

Отмечается, что во время исполнения одного из наиболее значимых авторских произведений артиста – "The Story of One Sky" – зрительный зал окрасился в белый цвет. Тысячи человек подняли белые флажки, символизирующие мир, добро и единство, тем самым поддержав главный посыл композиции.

Фото: dimashnews

"Дорогие друзья! Я очень горд и взволнован, выступая перед вами. Вы принимаете нас, как большая семья. Спасибо вам!" – обратился Димаш со сцены.

По словам команды артиста, особенно запоминающимся стал финал концерта. Даже исполнение заключительной композиции переросло в продолжительный музыкальный диалог между артистом и публикой.

Фото: dimashnews

Сообщается, что зрители продолжали петь, аплодировать и скандировать имя Димаша, не желая отпускать его со сцены.

Фото: dimashnews

Следующий концерт состоится в Перу 1 декабря 2026 года.

21 ноября 2026 года Димаш Кудайберген показал, как его встретили в аэропорту Боготы.

