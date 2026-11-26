Жена известного актера Никиты Джигурды, который находится в реанимации, ответила на провокационные заявления журналистов. Марина Анисина попросила не тревожить семью в этот тяжелый период, сообщает Zakon.kz.

Известно, что шоумен, известный своим эпатажным образом и низким хриплым голосом, попал в реанимацию утром 23 ноября 2026 года, а затем был повторно переведен туда 25 ноября.

Материал по теме "Поставила свечу у своих икон": Волочкова раскрыла детали экстренной госпитализации Никиты Джигурды

Анисина отметила, что журналисты звонят без перерыва, но "я тоже человек, а не робот". Она также уточнила, что ей пришел запрос от одного из СМИ прокомментировать сообщения о якобы скандале, который учинил Джигурда из-за медицинских запретов.

Эти домыслы возникли после того, как Telegram-канал Mash распространил информацию, что врачи запретили устроившему скандал 65-летнему пациенту алкоголь, сигареты и секс.

"Зачем? Вывести, чтобы получить комментарий? Сейчас серьезная ситуация, не хайп. Никакого скандала не было и запретов тоже. Это выдумка ваших коллег!" – написала Анисина на своей странице в Instagram.

Далее олимпийская чемпионка в танцах на льду попросила не тревожить ни сына, ни его коллег.

"Главное – здоровья Никитосу, сил, а их еще много, и терпения! Чтоб его истерзанное сердце выздоровело и продолжало сиять, так оно очень большое и доброе! Люблю тебя. Молимся!" Марина Анисина

Немного ранее мама Димаша Кудайбергена делилась видео с выступлением сына и рассказала, какая его композиция ей особенно дорога. Светлана Айтбаева призналась, что ее самое любимое произведение – "История одного неба" (Requiem: The Story of One Sky).