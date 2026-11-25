Мама Димаша Кудайбергена поделилась видео с выступлением сына и рассказала, какая его композиция ей особенно дорога, сообщает Zakon.kz.

Так, Светлана Айтбаева призналась, что ее самое любимое произведение – "История одного неба" (Requiem: The Story of One Sky).

"В одном уголке мира идет война, а в другом звучит призыв к миру… Фанаты #dears, которые хотят мира и молча выражают свой протест, пришли на концерт с белыми флагами. Потрясающее зрелище, момент, от которого наворачиваются слезы…" – пишет казахстанская певица.

"История одного неба" – масштабная авторская музыкальная композиция и короткометражный музыкальный фильм, выпущенные в сентябре 2022 года. Музыку и сценарий написал сам Димаш Кудайберген, слова принадлежат поэтессе Лилии Виноградовой, а работа над проектом длилась три года. Реквием призывает человечество к миру, отказу от войн и единению вне зависимости от национальности, расы и религии под лозунгом "Мы – дети одного дома, одной Земли, одного неба".

На свете немало хороших и очень популярных певцов, но лишь единицы из них входят в Историю, так как они говорят миру и человечеству что то важное. The Story of One Sky – это послание, призыв Димаша к миру и жизни без войн. Димаш – легенда.

Нам всем нужен мир!

Пусть твои молитвы будут услышаны, Димаш, – пишут комментаторы.

В настоящее время у Кудайбергена проходит новый сольный мировой тур "DiMENSIONS" ("Измерения"), который стартовал в октябре 2026 года и охватывает города Европы, Латинской Америки и Азии. К примеру, 23 ноября народный артист РК впервые прибыл в Чили, где в международном аэропорту Сантьяго его встретили местные Dears.

Концерт в Чили прошел 24 ноября 2026 года на одной из самых масштабных площадок Южной Америки – Santander Arena. Билеты на шоу были полностью раскуплены задолго до концерта.

Материал по теме Поклонники Димаша Кудайбергена вместе с его мамой открыли фотовыставку в историческом особняке Мехико

О том, как прошел первый концерт Кудайбергена в Колумбии, можно узнать по этой ссылке.