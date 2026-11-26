В аэропорту Лимы мальчик из Перу, названный в честь казахстанского певца Димаша Кудайбергена, вместе с мамой пришел встретить артиста. Трогательное видео, на котором ребенок держит плакат в честь исполнителя, разлетелось по соцсетям, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликовала в Instagram поклонница исполнителя Шолпан Табаева, сопроводив его развернутым постом. Она отметила, что пока некоторые дома сомневаются в мировом успехе артиста и списывают все на удачу, в далеком Перу его именем называют детей.

По словам автора публикации, поприветствовать певца в Лиме собрались сотни людей с самодельными плакатами. Среди встречающих были и люди с инвалидностью.

"В очень непростые времена, которые переживает мир, для миллионов людей в мире Димаш стал очень близким человеком, отрадой, опорой и надеждой. Димаш не просто певец, он – культурный и социальный феномен", – написала 26 ноября 2026 года Табаева.

21 ноября 2026 года Димаш Кудайберген показал, как его встретили в аэропорту Боготы.