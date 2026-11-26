Известная певица из Японии шокировала публику признанием, что однажды не принимала ванну 24 дня подряд. Необычное заявление прозвучало во время мероприятия, посвященного популяризации купания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Tokyo Reporter, в Токио прошла дискуссия под названием "Как превратить сообщество тех, кто отменяет ванну, в любителей купания!". Она состоялась в LaQua Garden в комплексе Tokyo Dome City в рамках фестиваля Good Bath Festival 2026.

Одной из участниц стала айдол Судзуки Моб., которая называет себя представительницей так называемого "сообщества отменяющих ванну". Девушка призналась, что ее самый продолжительный перерыв в водных процедурах составил 24 дня.

Судзуки объяснила, что в школьные годы не любила учиться, поэтому старалась избегать даже купания.

"Когда я принимала ванну, это означало, что на следующий день нужно идти в школу, а я это ненавидела", – рассказала она.

По словам девушки, ее привычки почти не изменились: перед работой она принимает ванну, а в выходные часто обходится без нее.

Другие участники встречи назвали свои причины пропускать водные процедуры. Например, певица Sae пожаловалась, что сушка длинных волос занимает около 20 минут, из-за чего летом она успевает снова вспотеть.

Специалист по бальнеологии, профессор Токийского городского университета Синъя Хаясака напомнил о пользе горячей ванны. По его словам, 10 минут в воде температурой +40°С за полтора часа до сна улучшают кровообращение и повышают продуктивность на следующий день.

После объяснений специалиста Судзуки, похоже, пересмотрела свое отношение к купанию.

"Думаю, теперь я попробую принимать ванну, когда будет время", – заявила она.

Позже девушка вместе с другими гостями подняла руку в ответ на вопрос ведущего о том, кто готов отказаться от привычки пропускать вечернее купание.

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