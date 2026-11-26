"Я это ненавидела": известная певица призналась, почему не мылась целых 24 дня
Как пишет издание Tokyo Reporter, в Токио прошла дискуссия под названием "Как превратить сообщество тех, кто отменяет ванну, в любителей купания!". Она состоялась в LaQua Garden в комплексе Tokyo Dome City в рамках фестиваля Good Bath Festival 2026.
Одной из участниц стала айдол Судзуки Моб., которая называет себя представительницей так называемого "сообщества отменяющих ванну". Девушка призналась, что ее самый продолжительный перерыв в водных процедурах составил 24 дня.
Судзуки объяснила, что в школьные годы не любила учиться, поэтому старалась избегать даже купания.
"Когда я принимала ванну, это означало, что на следующий день нужно идти в школу, а я это ненавидела", – рассказала она.
По словам девушки, ее привычки почти не изменились: перед работой она принимает ванну, а в выходные часто обходится без нее.
Другие участники встречи назвали свои причины пропускать водные процедуры. Например, певица Sae пожаловалась, что сушка длинных волос занимает около 20 минут, из-за чего летом она успевает снова вспотеть.
Специалист по бальнеологии, профессор Токийского городского университета Синъя Хаясака напомнил о пользе горячей ванны. По его словам, 10 минут в воде температурой +40°С за полтора часа до сна улучшают кровообращение и повышают продуктивность на следующий день.
После объяснений специалиста Судзуки, похоже, пересмотрела свое отношение к купанию.
"Думаю, теперь я попробую принимать ванну, когда будет время", – заявила она.
Позже девушка вместе с другими гостями подняла руку в ответ на вопрос ведущего о том, кто готов отказаться от привычки пропускать вечернее купание.
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