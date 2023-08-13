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Северокорейцам приказали защищать портреты Ким Чен Ына от шторма Ханун

Ким Чен Ын Фото: wikimedia
На фоне надвигающегося тропического шторма Ханун северокорейцам приказали защищать портреты Ким Чен Ына от возможных повреждений, сообщает Zakon.kz.

Государственные СМИ призывают граждан сосредоточиться на обеспечении безопасности портретов, касающихся династии Кимов, пишет The Guardian.

Ожидалось, что шторм Ханун, обрушившийся на Корейский полуостров в четверг, в пятницу переместится на север. Стихийные бедствия могут иметь разрушительные последствия для обедневшего Севера, где слабая инфраструктура и вырубка лесов повысили его уязвимость перед наводнениями.

Тропический шторм уже вызвал наводнения и оползни в Южной Корее, сообщается об одном погибшем и более 16 000 человек были вынуждены эвакуировать в районах риска.

Официальная газета правящей Корейской рабочей партии заявила, что люди должны в первую очередь сосредоточиться на обеспечении безопасности пропагандистских портретов ее нынешнего лидера Ким Чен Ына, его отца Ким Чен Ира, его деда и основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.

Государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA сообщило, что все сектора и подразделения в стране проводят динамичную кампанию, чтобы справиться с катастрофическими аномальными климатическими условиями. Также они выпустили для населения предупреждения о сильном ветре, ливне, приливной волне и паводках.

Ким Чен Ын призвал усилить подготовку к войне на фоне планов Южной Кореи и США по совместным военным учениям.

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