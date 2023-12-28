Ким Чен Ын приказал армии КНДР ускорить подготовку к войне

Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал вооруженным силам страны "ускорить подготовку к войне", в том числе в сфере ядерных разработок, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Al-Jazeera 28 декабря, на конференции Рабочей партии КНДР Ким Чен Ын потребовал, чтобы Народная армия Кореи и оборонно-промышленный комплекс страны "ускорили подготовку к войне". Речь идет, среди прочего, и о разработке ядерного вооружения.

Лидер КНДР заявил, что "военная ситуация" на Корейском полуострове стала предельно сложной, и обвинил в этом США, которые якобы предпринимают "беспрецедентные" действия против безопасности Северной Кореи.

Заявление Ким Чен Ына говорит о том, что КНДР не планирует сокращать количество ракетных пусков или военных учений. Возможно также, что северокорейский лидер рассчитывает использовать агрессивную риторику как дипломатический рычаг для давления на США.

Ким Чен Ын также обозначил экономические цели страны на 2024 год, назвав его "решающим" для достижения пятилетнего плана, действующего в Северной Корее, и призвал сделать особый упор на сельское хозяйство. По-видимому, он имел в виду решение проблем с продовольственной безопасностью, которые сохраняются в КНДР на протяжении многих лет.

Южная Корея, Япония и США в 2023 году усилили сотрудничество в сфере безопасности на фоне все более частых запусков ракет со стороны КНДР. Недавно эти три страны запустили систему, которая позволяет им в режиме реального времени обмениваться информацией о северокорейских военных испытаниях. Ранее в декабре американская атомная подлодка прибыла в южнокорейский Пусан, а американские бомбардировщики большой дальности приняли участие в учениях как в Южной Корее, так и в Японии.

Ранее СМИ сообщали, что Северная Корея начала перебрасывать тяжелое вооружение к границе с Южной.