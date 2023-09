Олаф Шольц опубликовал фото с "пиратской" повязкой на глазу

Немецкий канцлер сопроводил публикацию Twitter подписью "все выглядит хуже, чем есть на самом деле".



"Я с нетерпением жду мемов", — написал Шольц.

В ответ пользователи соцсети стали выкладывать шуточные картинки с Шольцем в образе пирата.

I'm here to supply the memes 😆 pic.twitter.com/SmQZ8UdVB8