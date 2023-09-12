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В российской школе кишечную инфекцию выявили у 45 человек

в российской школе отравились дети Фото: pixabay
Министерство здравоохранения Тувы заявило о том, что симптомы кишечной инфекции зафиксированы у 42 учеников школы №18 в Кызыле и трех взрослых, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, пострадавшие в школе №18 Кызыла находятся под наблюдением врачей.

"Всего с 11 по 12 сентября с симптомами острой кишечной инфекции зафиксировано 45 обращений, из них 42 ребенка", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

По информации главы региона Владислава Ховалыга, 5 учащихся этой школы и 1 взрослого врачи госпитализировали. Он также сообщил, что у работников столовой взяты анализы, исследуют образцы пищи, которую ели школьники. Сам пищеблок закрыт до установления всех причин. По поручению главы, проверяют всех поставщиков горячего питания в образовательные учреждения.

Ранее сообщалось, что массовое отравление произошло в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области. Всего в больницу было доставлено 14 человек. Один ребенок скончался, еще шестеро попали в реанимацию.

По данным акимата региона, 30 июля 2023 года двое детей в центре почувствовали недомогание: у них была рвота и жидкий стул. Еще 10 детей этого учреждения 31 июля госпитализировали с аналогичными симптомами. Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось. 1 августа в больницу поступили еще двое детей. По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело, которое передано в управление специальных прокуроров региона.

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