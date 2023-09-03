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Тысячи людей в Нигере требуют вывода французских войск

митинг Фото: скриншот видео
Сторонники переворота в Нигере призывают французского посла и войска покинуть страну, сообщает Zakon.kz.

Протестующие собираются возле французской военной базы, призывая посла и около 1500 солдат покинуть ее, пишет Al Jazeera.

Военное правительство Нигера, захватившее власть 26 июля, обвинило президента Франции Эммануэля Макрона в использовании раскольнической риторики в своих комментариях по поводу переворота и стремлении навязать неоколониальные отношения со своей бывшей колонией.

Макрон поддержал свергнутого президента Мохамеда Базума и отказался признать новых правителей Нигера. Сильвен Итте, посол Франции, остался в Нигере, несмотря на 48-часовой срок для выезда из страны, объявленный более недели назад.

"Буркина-Фасо, Мали и Нигер существуют только благодаря Франции, и мы их не передадим", - заявил Макрон.

Военные в свою очередь укрепили территорию вокруг французской базы, на которой размещено около 1500 французских военнослужащих, и предупредили о недопустимости силового проникновения и о возможных последствиях.

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30 августа военные, взявшие власть в Нигере, потребовали вывода из страны французских войск до 3 сентября.

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