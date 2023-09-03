Тысячи людей в Нигере требуют вывода французских войск

Сторонники переворота в Нигере призывают французского посла и войска покинуть страну, сообщает Zakon.kz.

Протестующие собираются возле французской военной базы, призывая посла и около 1500 солдат покинуть ее, пишет Al Jazeera.

Военное правительство Нигера, захватившее власть 26 июля, обвинило президента Франции Эммануэля Макрона в использовании раскольнической риторики в своих комментариях по поводу переворота и стремлении навязать неоколониальные отношения со своей бывшей колонией.

Protesters stormed the French military base in Niger pic.twitter.com/AzgMRPcNca — Sprinter (@Sprinter99800) September 3, 2023

Макрон поддержал свергнутого президента Мохамеда Базума и отказался признать новых правителей Нигера. Сильвен Итте, посол Франции, остался в Нигере, несмотря на 48-часовой срок для выезда из страны, объявленный более недели назад.

"Burkina Faso, Mali and Niger exist only thanks to France and we will not hand them over," said Macron. pic.twitter.com/k2YmNVp61Z — Sprinter (@Sprinter99800) September 2, 2023

"Буркина-Фасо, Мали и Нигер существуют только благодаря Франции, и мы их не передадим", - заявил Макрон.

Военные в свою очередь укрепили территорию вокруг французской базы, на которой размещено около 1500 французских военнослужащих, и предупредили о недопустимости силового проникновения и о возможных последствиях.

Thousands of Nigerians gathered at the French military base demanding the immediate withdrawal of troops from the territory of the country



Recall that today, September 3, the deadline that the Niger authorities have set for the complete withdrawal of French troops from the… pic.twitter.com/9oxjMk1oTs — Sprinter (@Sprinter99800) September 2, 2023

30 августа военные, взявшие власть в Нигере, потребовали вывода из страны французских войск до 3 сентября.

