Тысячи людей в Нигере требуют вывода французских войск
Протестующие собираются возле французской военной базы, призывая посла и около 1500 солдат покинуть ее, пишет Al Jazeera.
Военное правительство Нигера, захватившее власть 26 июля, обвинило президента Франции Эммануэля Макрона в использовании раскольнической риторики в своих комментариях по поводу переворота и стремлении навязать неоколониальные отношения со своей бывшей колонией.
Protesters stormed the French military base in Niger pic.twitter.com/AzgMRPcNca— Sprinter (@Sprinter99800) September 3, 2023
Макрон поддержал свергнутого президента Мохамеда Базума и отказался признать новых правителей Нигера. Сильвен Итте, посол Франции, остался в Нигере, несмотря на 48-часовой срок для выезда из страны, объявленный более недели назад.
"Burkina Faso, Mali and Niger exist only thanks to France and we will not hand them over," said Macron. pic.twitter.com/k2YmNVp61Z— Sprinter (@Sprinter99800) September 2, 2023
"Буркина-Фасо, Мали и Нигер существуют только благодаря Франции, и мы их не передадим", - заявил Макрон.
Военные в свою очередь укрепили территорию вокруг французской базы, на которой размещено около 1500 французских военнослужащих, и предупредили о недопустимости силового проникновения и о возможных последствиях.
Thousands of Nigerians gathered at the French military base demanding the immediate withdrawal of troops from the territory of the country— Sprinter (@Sprinter99800) September 2, 2023
Recall that today, September 3, the deadline that the Niger authorities have set for the complete withdrawal of French troops from the… pic.twitter.com/9oxjMk1oTs
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