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Байден позвонил Нетаньяху и поддержал право Израиля на защиту

CША выделит Израилю восемь миллиардов долларов на оборону и военную помощь Фото: скриншот
США осуждают ракетные удары со стороны движения ХАМАС и выступают в поддержку права Израиля защищаться от актов терроризма, сообщает Zakon.kz.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости провести "длительную и мощную кампанию, в которой Израиль победит". Это заявление он сделал в телефонном разговоре с американским президентом Джо Байденом, сообщила канцелярия Нетаньяху, пишет The Times of Israel.

Президент США Джо Байден сделал заявление в связи с нападением группировки ХАМАС на Израиль.

Терроризму никогда не бывает оправданий. США предостерегает любые другие стороны, враждебные Израилю, от попыток воспользоваться ситуацией. Поддержка моей администрации в адрес Израиля прочна как камень и непоколебима". Джо Байден, президент США

Новый виток эскалации конфликта между Израилем и Палестиной начался утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики.

Израиль в ответ начал военную операцию "Железные мечи". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии войны. 

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