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Иран официально поддержал ХАМАС и призвал союзников присоединиться

Иран официально поддержал ХАМАС и призвал союзников присоединиться Фото: mehrnews.com
Президент Ирана Ибрахим Раиси выразил поддержку палестинским группировкам и назвал действия сектора Газа самообороной, сообщает Zakon.kz.

Ибрагим Раиси подчеркнул, что Иран призывает мировое сообщество обратить внимание на тот факт, что палестинцы подвергаются угнетению и несправедливости. Его слова приводит иранское агентство Mehr News.

"Иран поддерживает право палестинского народа на самооборону. Сионистский режим сам несет ответственность за то, что ставит под угрозу народов в регионе". президент Ирана Ибрахим Раиси

Раиси также призвал мусульманские страны поддержать палестинский народ, завив, что "сионистские враги должны понять, что баланс сил изменился, и им теперь не выгодно разжигать войны".

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Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики.

По последним данным, 350 израильтян погибли, 1 800 ранены в ходе эскалации конфликта с Палестиной. Тем временем, число погибших при израильских ударах по сектору Газа возросло до 320. Об этом сообщил Минздрав Палестины.

Посольство Казахстана в Тель-Авиве обратилось к казахстанским гражданам в связи со сложившейся в Израиле ситуацией, дипломаты попросили граждан соблюдать меры безопасности. В Air Astana сообщили, что авиакомпания предпринимает меры для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину, включая сотрудников авиакомпании, находящихся в Тель-Авиве.

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