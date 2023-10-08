Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль официально ввел военное положение
Последний раз пункт 40- Алеф применялся в 1973 году. ЦАХАЛ может действовать самостоятельно по своему усмотрению, только докладывая политруководству, пишет "Голос Израиля".
"У нас есть цели на ближайшие 12 часов. Положить конец анклаву Газа. Взять под контроль весь анклав и уничтожить всех террористов на нашей территории", - сказал представитель армии Израиля.
Израиль начал переправлять тяжелую военную технику к границе с сектором Газа.
#Israel reinforcements towards #Gaza border 🔥🚨💥🇮🇱🇵🇸 pic.twitter.com/0MSOsHY68S— waheed (@Waheed0819) October 8, 2023
По последним данным, 350 израильтян погибли, 1 800 ранены в ходе эскалации конфликта с Палестиной. Тем временем, число погибших при израильских ударах по сектору Газа возросло до 320. Об этом сообщил Минздрав Палестины.
Также Telegram-канал опубликовал карту территории Израиля, захваченную боевиками ХАМАС вчера утром. Территория над которой Израиль потерял контроль отмечена синим цветом.
Фото: Telegram/voiceofisrael
Также канал сообщил, что 35 из 56 солдат и полицейских ЦАХАЛа, были арабскими силами в Израиле.
Фото: Telegram/voiceofisrael
Израильские СМИ сообщают о ликвидации одного из лидеров боевиков ХАМАС Аймана Юниса. Согласно сообщениям, террорист был ликвидирован во время воздушного удара по сектору Газа.
По предварительным данным, тело боевика было найдено под руинами его дома, по которому ударил ЦАХАЛ.
Breaking News Israel: The Leader of #HamasTerrorists Ayman Younis has been killed by #IDF forces as they go after the other leadership and commanders.#Israel #Hamas #Gaza #HamasTerrorists #OperationIronSwords #IsraelPalestineWar #IsraelUnderAttack #GazaUnderAttack #Palestine pic.twitter.com/mmjbWceDyJ— Rj Updates (@Rj_Updates_07) October 8, 2023
Служба тыла Израиля призывала жителей севера Израиля, у границы с Ливаном, покинуть приграничные поселки и по возможности уехать ближе к центру к родственникам.
Полицейский застрелил двух израильтян на египетском туристическом объекте в Александрии. По данным министерства иностранных дел Израиля, двое израильских туристов и египетский гид были застрелены на туристическом объекте в Александрии.
Палестинские власти призывают провести экстренное заседание Лиги арабских государств на уровне министров иностранных дел, пишут СМИ. Тем временем генсек Лиги арабских государств направился с визитом в Москву.
В Сети также появилось видео, на котором палестинские боевики спускаются с парашютом на территорию Израиля.
🚨NEW FOOTAGE ⚠️: Palestinian Freedom Fighters 🇵🇸🪂 seen parachuting down into Israel Territory 🇮🇱— Jiten sharma (@jitensharma_) October 8, 2023
This looks like PUBG Battle Royal. This is fucking insane #طوفان_الأقصى #طوفان_القدس #Israel #GazaUnderAttack #IsraelUnderAttack #Gaza #Palestine #IsraelPalestineWar #Gaza pic.twitter.com/HR28gbjmYT
Судя по карте продвижения, палестинцы из Газы движутся к Западному Берегу Палестины, возможно они попытаются разрезать Израиль на две части.
Фото: соцсети
В Сети публикуют видео, что якобы тысячи иорданцев маршируют в сторону Палестины, чтобы сражаться против Израиля.
Breaking News Thousands of Jordanian marching towards Palestine to fight israeli #طوفان_الأقصى #طوفان_القدس #حماس #Israel #FreePalastine #hamasattack pic.twitter.com/EUjTH56wmy— Hoorain Butt🌟 (@HoorainB_) October 8, 2023
В посольствах Израиля по всему миру усилен режим безопасности. Сотрудники посольств получили указание не выходить из своих домов.
Материал по теме
Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики.
Израиль в ответ начал военную операцию "Железные мечи". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии войны.
Посольство Казахстана в Тель-Авиве обратилось к казахстанским гражданам в связи со сложившейся в Израиле ситуацией, дипломаты попросили граждан соблюдать меры безопасности. В Air Astana сообщили, что авиакомпания предпринимает меры для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину, включая сотрудников авиакомпании, находящихся в Тель-Авиве.