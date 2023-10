Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль официально ввел военное положение

Последний раз пункт 40- Алеф применялся в 1973 году. ЦАХАЛ может действовать самостоятельно по своему усмотрению, только докладывая политруководству, пишет "Голос Израиля".

Израиль начал переправлять тяжелую военную технику к границе с сектором Газа.

По последним данным, 350 израильтян погибли, 1 800 ранены в ходе эскалации конфликта с Палестиной. Тем временем, число погибших при израильских ударах по сектору Газа возросло до 320. Об этом сообщил Минздрав Палестины.

Также Telegram-канал опубликовал карту территории Израиля, захваченную боевиками ХАМАС вчера утром. Территория над которой Израиль потерял контроль отмечена синим цветом.

Также канал сообщил, что 35 из 56 солдат и полицейских ЦАХАЛа, были арабскими силами в Израиле.

Израильские СМИ сообщают о ликвидации одного из лидеров боевиков ХАМАС Аймана Юниса. Согласно сообщениям, террорист был ликвидирован во время воздушного удара по сектору Газа.

По предварительным данным, тело боевика было найдено под руинами его дома, по которому ударил ЦАХАЛ.

Breaking News Israel: The Leader of #HamasTerrorists Ayman Younis has been killed by #IDF forces as they go after the other leadership and commanders.#Israel #Hamas #Gaza #HamasTerrorists #OperationIronSwords #IsraelPalestineWar #IsraelUnderAttack #GazaUnderAttack #Palestine pic.twitter.com/mmjbWceDyJ