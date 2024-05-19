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Стало известно о состоянии премьера Словакии после перенесенных операций

Стало известно о состоянии премьера Словакии после перенесенных операций , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 16:24 Фото: primeminister.kz
Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии главы правительства Роберто Фицо после покушения на жизнь и перенесенных операций, сообщает Zakon.kz.

Как пишет сайт РИА Новости, состояние премьер-министра Фицо после покушения стабилизировалось.

"Премьер вышел из ситуации, которая непосредственно угрожала его жизни, но ситуация все еще серьезная, ему необходима интенсивная медицинская помощь", – сказал вице-премьер, министр обороны Роберт Калиняк на брифинге перед больницей в Банска-Бистрице.

15 мая 2024 года неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, после чего у политика зафиксировали кровоизлияние в брюшной полости. Покушение на жизнь европейского лидера осудили многие политики, включая президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

18 мая специальный уголовный суд в городе Пезинок отправил подозреваемого в покушении на премьер-министра Словакии в СИЗО. В тот же день Роберт Фицо перенес вторую операцию.

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