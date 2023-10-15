Тысячи жителей Австралии вышли на митинги в поддержку Палестины

Тысячи австралийцев присоединились к пропалестинским митингам в воскресенье, 15 октября, сообщает Zakon.kz.

Соорганизатор митинга в Сиднее Фахад Али рассказал об убийствах детей в секторе Газа, когда он обращался к тысячам людей в Гайд-парке в воскресенье, пишет The Guardian.

Тысячи людей также протестовали на пропалестинских митингах в Аделаиде, столице Южной Австралии, и в столице штата Виктория Мельбурне.

Страны развитого мира подавляют такие протесты из-за опасений, что конфликт может спровоцировать насилие внутри страны, а Франция запрещает их, опасаясь, что они могут нарушить общественный порядок.

Протестующие размахивали палестинскими флагами и скандировали "Свободная Палестина", в то время как сотни полицейских патрулировали территорию вокруг одного из крупнейших митингов в Сиднее, столице самого густонаселенного австралийского штата Новый Южный Уэльс.

Free Palestine Protest happening now at Hyde Park, Sydney Australia. Massive police presence.🇵🇸🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/2CgtC9MAJX — Yasmina Rifai (@yasminabanana) October 15, 2023

Полицейский вертолет низко кружил над событием в городском Гайд-парке. По словам организаторов, Палестинской группы действий, на мероприятии присутствовало около 5000 человек.

По оценкам полиции, на митинге в Гайд-парке присутствовали 6000 человек, а еще 10 000 человек прошли маршем по Мельбурну в поддержку Палестины.

Организаторы митинга заявили, что планируют провести марш по центру Сиднея в следующие выходные.

По меньшей мере 2329 палестинцев были убиты и 9714 ранены в результате воздушных атак Израиля на сектор Газа. Число убитых в Израиле составляет 1300 человек, более 3400 получили ранения с тех пор, как ХАМАС начал атаку на юг Израиля.