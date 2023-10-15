Война на Ближнем Востоке: Израиль ударил по сирийскому аэропорту

Израильские военные атаковали международный аэропорт северного города Алеппо в Сирии. Число погибших с обеих сторон растет – убиты 2329 палестинцев и 1300 человек в Израиле, сообщает Zakon.kz.

Сирийский оппозиционный военный наблюдатель сообщает, что израильские военные атаковали международный аэропорт северного города Алеппо, выведя его из строя.

Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека также сообщила, что удар пришелся на взлетно-посадочную полосу аэропорта Алеппо.

Атака на аэропорт Алеппо произошла вскоре после того, как из Сирии была выпущена ракета по контролируемым Израилем Голанским высотам.

Израильские военные выразили готовность расширить свою войну в секторе Газа с помощью "скоординированных атак с воздуха, моря и суши ".

Израиль также продолжает бомбардировки сектора Газа.

По меньшей мере 2329 палестинцев были убиты и 9714 ранены в результате воздушных атак Израиля на сектор Газа. Число убитых в Израиле составляет 1300 человек, более 3400 получили ранения с тех пор, как ХАМАС начал атаку на юг Израиля.

По данным ООН, в больницах сектора Газа ожидается, что в течение двух дней закончится топливо для экстренных нужд, что поставит под угрозу жизни тысяч пациентов.

Высокопоставленный израильский чиновник обвинил Иран в попытке открыть второй военный фронт путем размещения оружия в Сирии или через нее.

Министр иностранных дел Китая Ван И раскритиковал операцию Израиля в Газе, назвав ее "выходящей за рамки самообороны" и призвав правительство Нетаньяху "прекратить коллективное наказание" палестинцев в осажденном анклаве.

По данным Министерства иностранных дел Китая, Ван сделал эти комментарии во время разговора со своим коллегой из Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в субботу.

Госсекретарь США Энтони Блинкен собирается встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Эр-Рияде в воскресенье, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя США.

Американский авианосец USS Dwight D Eisenhower Carrier Strike Group присоединяется к авианосцу USS Gerald R Ford, который ранее прибыл в Средиземное море, в знак поддержки Израиля.

Оба корабля несут истребители F-18, которые могут летать на перехват или поражать цели. Они также обладают значительными возможностями для гуманитарной работы, включая бортовой госпиталь с медиками, хирургами и врачами, и они плавают на вертолетах, которые можно использовать для доставки по воздуху критически важных грузов или вывоза пострадавших.