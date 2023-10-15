Война на Ближнем Востоке: Израиль ударил по сирийскому аэропорту
Сирийский оппозиционный военный наблюдатель сообщает, что израильские военные атаковали международный аэропорт северного города Алеппо, выведя его из строя.
Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека также сообщила, что удар пришелся на взлетно-посадочную полосу аэропорта Алеппо.
Атака на аэропорт Алеппо произошла вскоре после того, как из Сирии была выпущена ракета по контролируемым Израилем Голанским высотам.
Израильские военные выразили готовность расширить свою войну в секторе Газа с помощью "скоординированных атак с воздуха, моря и суши ".
Израиль также продолжает бомбардировки сектора Газа.
По меньшей мере 2329 палестинцев были убиты и 9714 ранены в результате воздушных атак Израиля на сектор Газа. Число убитых в Израиле составляет 1300 человек, более 3400 получили ранения с тех пор, как ХАМАС начал атаку на юг Израиля.
По данным ООН, в больницах сектора Газа ожидается, что в течение двух дней закончится топливо для экстренных нужд, что поставит под угрозу жизни тысяч пациентов.
Высокопоставленный израильский чиновник обвинил Иран в попытке открыть второй военный фронт путем размещения оружия в Сирии или через нее.
Министр иностранных дел Китая Ван И раскритиковал операцию Израиля в Газе, назвав ее "выходящей за рамки самообороны" и призвав правительство Нетаньяху "прекратить коллективное наказание" палестинцев в осажденном анклаве.
По данным Министерства иностранных дел Китая, Ван сделал эти комментарии во время разговора со своим коллегой из Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в субботу.
Госсекретарь США Энтони Блинкен собирается встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Эр-Рияде в воскресенье, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя США.
Американский авианосец USS Dwight D Eisenhower Carrier Strike Group присоединяется к авианосцу USS Gerald R Ford, который ранее прибыл в Средиземное море, в знак поддержки Израиля.
Оба корабля несут истребители F-18, которые могут летать на перехват или поражать цели. Они также обладают значительными возможностями для гуманитарной работы, включая бортовой госпиталь с медиками, хирургами и врачами, и они плавают на вертолетах, которые можно использовать для доставки по воздуху критически важных грузов или вывоза пострадавших.