Резолюции Бразилии и России по конфликту на Ближнем Востоке рассматривает Совбез ООН

После того, как представители стран-участниц заседания проголосовали по российской резолюции, заседание было прервано и участники удалились за закрытые двери для дополнительных консультаций, сообщает Zakon.kz.

Российскую резолюцию, представленную на Совете безопасности ООН отклонили, она не набрала достаточное количество голосов. Против проголосовали США, Британия, Франция и Япония. Представитель США объяснил выбор своей страны тем, что в резолюции не осуждают ХАМАС.

Поддержали резолюцию Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик.

Голосование по проекту резолюции от Бразилии, которая сейчас председательствует в Совбезе ООН, перенесено на вечер 17 октября. Перед ее рассмотрением члены Совета прервали заседание и удалились для дополнительной консультации за закрытые двери, передает DW.

Страны рассматривают вопрос прекращения огня в Секторе Газа. Ранее в ООН предупредили, что в Газе не хватает мешков для трупов, чтобы собрать тела всех убитых. Накануне Израиль заявил о возобновлении подачи воды в Газу, которая была прервана после полной блокады сектора. После чего ряд стран, а также представители ВОЗ и ООН призвали открыть гуманитарный коридор для обеспечения жизненно важными нуждами находящихся там людей. б

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали страну 7 октября. После беспрецедентных ракетных обстрелов израильских городов, захвата десятков человек в заложники и убийства мирных жителей в приграничных поселениях армия Израиля нанесла мощный ответный удар по сектору Газа, сровняв с землей целые кварталы.