Война на Ближнем Востоке: Египет открывает гуманитарный коридор, Израиль начинает подачу воды в Газу

Утром в понедельник Египет намерен открыть гуманитарный коридор в Сектор Газа, по которому в блокированный регион направят остро необходимую помощь. В то же время Израиль сообщает, что начинает подачу воды в сектор, сообщает Zakon.kz.

Сотни тонн гуманитарной помощи из разных стран мира ожидают открытия пограничного перехода в Газу, который закрыли власти Египта. Большегрузы с жизненно необходимыми принадлежностями скопились на переходе, который обещают открыть утром 16 октября, пишет Reuters.

"Рафах будет вновь открыт. Совместно с Организацией Объединенных Наций, Египтом, Израилем и другими мы создаем механизм, с помощью которого можно будет получить помощь и доставить ее людям, которые в ней нуждаются", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен накануне.

Точного времени открытия пункта он не назвал. При этом, палестинцы-иностранцы смогут пересекать границу с Египтом, начиная с 9 часов утра по местному времени в понедельник. Такое заявление сделали власти Палестины, пишет NBC News.

Тем временем, стало известно, что Израиль намерен начать подачу воды в осажденный Сектор Газа, в котором ранее были отключены электричество и водоснабжение, а также ввоз топлива с израильской стороны, передает NBC News.. Прекратить блокаду Газы неоднократно призывали представители ВОЗ, ООН и некоторых стран.

Несколькими часами ранее стало известно, что в результате ударов по Газе число погибших превысило 2,4 тысячи человек.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. Позже стало известно, что боевики ХАМАС готовили свое нападение на Израиль с 2022 года. Ранее сообщалось, что по меньшей мере 2329 палестинцев были убиты и 9714 ранены в результате воздушных атак Израиля на сектор Газа. Число убитых в Израиле составляет 1300 человек, более 3400 получили ранения с тех пор.

