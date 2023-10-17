Матч отбора Евро-2024 Бельгия – Швеция прервали из-за убийства двух фанатов
Встречу футбольных команд прервали на неопределенный срок по инициативе одной стороны. Шведские игроки после перерыва не вернулись на поле, пораженные новостью о трагедии. Болельщикам предложили оставаться на территории стадиона из соображений безопасности, передает RTFB.
Due to the incidents in Brussels earlier tonight, play is suspended. Our thoughts are with all those affected. pic.twitter.com/RTZHBEjjOC— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 16, 2023
По последним данным полиции, на площади Сентелетт в Брюсселе неизвестный убил двух футбольных фанатов и ранил еще одного человека, о котором пока ничего не известно. Подозреваемый, который был одет в яркий жилет, популярный среди специальных служб, он покинул площадь на самокате сразу после случившегося. Его все еще не удалось задержать.
#Bruxelles : attentat revendiqué au nom de l'Etat islamique. pic.twitter.com/AOiTDDBQKE— Djemila Benhabib (@djemilaben) October 16, 2023
По данным некоторых изданий, в Бельгии объявлен наивысший уровень террористической угрозы после случившегося. Произошедшее называют терактом.
Стрельба у стадиона "Эйзель", где 16 октября должен пройти отборочный чемпионат Евро-2024 между командами Швеции и Бельгии, произошла перед началом матча.