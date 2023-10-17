Матч отбора Евро-2024 Бельгия – Швеция прервали из-за убийства двух фанатов

Футболисты шведской сборной отказались продолжить отборочный матч после того, как стало известно о смерти двух болельщиков, которых застрелил неизвестный перед началом игры, сообщает Zakon.kz.

Встречу футбольных команд прервали на неопределенный срок по инициативе одной стороны. Шведские игроки после перерыва не вернулись на поле, пораженные новостью о трагедии. Болельщикам предложили оставаться на территории стадиона из соображений безопасности, передает RTFB.





Due to the incidents in Brussels earlier tonight, play is suspended. Our thoughts are with all those affected. pic.twitter.com/RTZHBEjjOC — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 16, 2023

По последним данным полиции, на площади Сентелетт в Брюсселе неизвестный убил двух футбольных фанатов и ранил еще одного человека, о котором пока ничего не известно. Подозреваемый, который был одет в яркий жилет, популярный среди специальных служб, он покинул площадь на самокате сразу после случившегося. Его все еще не удалось задержать.





По данным некоторых изданий, в Бельгии объявлен наивысший уровень террористической угрозы после случившегося. Произошедшее называют терактом.

Стрельба у стадиона "Эйзель", где 16 октября должен пройти отборочный чемпионат Евро-2024 между командами Швеции и Бельгии, произошла перед началом матча.