Министр юстиции Бельгии подал в отставку после теракта в центре Брюсселя

Глава Минюста Бельгии Винсент Ван Квикенборн объявил об уходе с поста после теракта в центре Брюсселя, унесшего жизни двух футбольных болельщиков из Швеции, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, глава бельгийского Минюста вечером 20 октября объявил, что уходит в отставку. Причиной стали обстоятельства, связанные с террористическим актом в Брюсселе.

Министр отметил, что убивший двух человек террорист Абдесалем Ласуед в течение двух лет находился в Бельгии нелегально после того, как ему отказали в политическом убежище. Еще в августе 2022 года власти Туниса потребовали экстрадировать Ласуеда, но бельгийские чиновники не приняли никаких мер, чтобы его депортировать. Это выяснили правоохранительные органы при расследовании инцидента.



"Это личная ошибка. Огромная ошибка. Неприемлемая ошибка. Ошибка с трагическими последствиями. Я не пытаюсь искать оправданий. Я считаю, что должен подать в отставку. Эта новая информация глубоко меня ранит, поскольку я прилагал все возможные усилия для развития системы правосудия", – заявил Винсент Ван Квикенборн.

45-летний Абдесалем Ласуед устроил стрельбу в центре Брюсселя 16 октября. Он убил двух болельщиков из Швеции, прибывших на отборочный матч Евро-2024 между шведской и бельгийской командой. Из-за теракта игру прервали . Террориста нейтрализовали почти через сутки – он был ранен в перестрелке с полицией и умер по пути в больницу.

Впоследствии выяснилось, что нелегально прибывший из Туниса Ласуед просил о политическом убежище не только в Бельгии, но и в Норвегии, Швеции и Италии. При этом правоохранительным органам Бельгии задолго до теракта сообщали, что мужчина опасен и прибыл в Европу не как беженец, а "чтобы вести священную войну". Несмотря на это, в список потенциальных экстремистов его так и не внесли.

