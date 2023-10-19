Израиль разрешил Египту доставить гуманитарную помощь в сектор Газа

Власти Израиля разрешили Египту доставить ограниченный объем гуманитарной помощи в осажденный израильской армией сектор Газа. Мирному населению привезут питьевую воду, продукты и медикаменты, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Associated Press 19 октября, власти Израиля впервые с начала полной блокады сектора Газа разрешили доставить туда гуманитарную помощь. Осада Газы длится уже десять суток. Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали ее вскоре после нападения движения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Израильские власти подчеркивали, что не снимут блокаду, пока палестинские боевики не отпустят всех заложников, но смягчили позицию после визита президента США Джо Байдена. Кроме того, на их решение мог повлиять инцидент с ударом по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли сотни людей (обе стороны конфликта обвиняют в ударе друг друга).

Во время своего визита в Израиль президент США Джо Байден сообщил, что президент Египта согласился открыть гуманитарный коридор в сектор Газа и отправить туда первый караван с гумпомощью из 20 грузовиков. Машины отправят в Газу не ранее 20 октября. Если ХАМАС конфискует гуманитарную помощь, ее поставки прекратят. Доставку помощи будут контролировать представители ООН.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что согласился допустить караван с гумпомощью в сектор Газа по просьбе Джо Байдена. Он подчеркнул, что помощь должна предоставляться только мирному населению на юге сектора Газа, но ни в коем случае не боевикам ХАМАСа. Заявление Нетаньяху вызвало возмущение у родственников израильских солдат и мирных граждан, которых удерживают в заложниках палестинские боевики.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили десятки заложников и устроили резню в нескольких пограничных израильских поселениях. ЦАХАЛ вытеснила боевиков с территории Израиля, ответила мощным ударом по сектору Газа и взяла его в осаду. Ситуация в Газе сейчас близка к гуманитарной катастрофе. ООН утверждает, что в секторе не хватает мешков для трупов, чтобы собрать тела всех погибших. Многие мирные жители лишены доступа к чистой питьевой воде и едят не чаще раза в день. Израиль настаивает на немедленном освобождении всех захваченных ХАМАСом заложников.

Все новости о конфликте между палестинскими боевиками и Израилем – в этом сюжете.