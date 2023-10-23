Израильские военные извинились перед Египтом за инцидент со стрельбой на границе
Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
"Мы побеседовали с нашими египетскими коллегами, выразили сожаление. Это ошибка, мы изучим, как это произошло, и сообщим египтянам об этом", — цитирует его ТАСС.
Ранее армейская пресс-служба сообщила, что израильские военные по ошибке обстреляли один из постов Египта рядом с границей. По факту случившегося начато расследование.
В свою очередь представитель армии Египта сообщил, что в результате инцидента несколько египетских военнослужащих получили легкие ранения. Точное число пострадавших не приводится.
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