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Израильские военные извинились перед Египтом за инцидент со стрельбой на границе

Израильские военные извинились перед Египтом за инцидент со стрельбой на границе Фото: unsplash
Израильские военные связались с коллегами из Египта и извинились за инцидент со стрельбой на границе, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Мы побеседовали с нашими египетскими коллегами, выразили сожаление. Это ошибка, мы изучим, как это произошло, и сообщим египтянам об этом", — цитирует его ТАСС.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что израильские военные по ошибке обстреляли один из постов Египта рядом с границей. По факту случившегося начато расследование.

В свою очередь представитель армии Египта сообщил, что в результате инцидента несколько египетских военнослужащих получили легкие ранения. Точное число пострадавших не приводится.

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Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа 7 октября. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".

Известно, что число жертв конфликта между палестинскими боевиками и Израилем с обеих сторон стало максимальным за всю историю противостояния в секторе Газа.

Все новости о ситуации в Израиле и Палестине – в этом сюжете.

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