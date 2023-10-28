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МИД Израиля отозвал послов страны из Турции после заявлений Эрдогана

флаги Турции и Израиля Фото: freepik.com
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отозвал дипломатических представителей страны из Турции, чтобы "провести переоценку израильско-турецких отношений" после заявлений президента республики Реджепа Тайип Эрдогана, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

"На фоне резких заявлений Турции я распорядился дипломатическим представителям Израиля в Турции вернуться с целью провести переоценку израильско-турецких отношений", – написал он.

Ранее Эрдоган на многотысячном митинге в поддержку Палестины заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником и уже ведется соответствующая работа. Также он назвал Израиль оккупантом.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили сотни человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Гуманитарная ситуация в осажденном секторе Газа близка к катастрофической. В Газе находятся несколько казахстанцев, их пытаются эвакуировать.

Все новости о ситуации в Израиле и Палестине – в этом сюжете.

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