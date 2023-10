Война на Ближнем Востоке: в Газе появляется интернет

Интернет-соединение восстанавливается в секторе Газа после того, как из- за отключения связи анклав был отрезан от остального мира.

Люди в секторе Газа пытаются связаться со своими семьями после того, как проснулись и узнали, что некоторые телекоммуникационные службы вернулись, сообщает корреспондент Al Jazeera.

Калут назвал последние 24 часа "самыми тяжелыми за последние три недели", поскольку люди в Газе не могли связаться со своими семьями сразу после израильских воздушных атак, как они привыкли делать.

