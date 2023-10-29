Война на Ближнем Востоке: в Газе появляется интернет

Интернет-соединение восстанавливается в секторе Газа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа будет "долгой и трудной". ХАМАС готов обменять пленных, сообщает Zakon.kz.

Интернет-соединение восстанавливается в секторе Газа после того, как из- за отключения связи анклав был отрезан от остального мира.

Люди в секторе Газа пытаются связаться со своими семьями после того, как проснулись и узнали, что некоторые телекоммуникационные службы вернулись, сообщает корреспондент Al Jazeera.

Калут назвал последние 24 часа "самыми тяжелыми за последние три недели", поскольку люди в Газе не могли связаться со своими семьями сразу после израильских воздушных атак, как они привыкли делать.

"Footage from Gaza tonight. This is why they've cut off the Internet and have been targeting journalists."



You're not supposed to see this. #CeasefireNOW pic.twitter.com/7DTG3BeORU — Sam Parker 🇺🇲 (@SamParkerSenate) October 29, 2023

Нетаньяху встретился с представителями семей пленников после того, как они пригрозили начать уличные протесты.

Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар говорит, что группировка готова к "немедленному" обмену пленными с Израилем.

Заседание Совета Безопасности ООН, созванное Объединенными Арабскими Эмиратами, официально запланировано на понедельник.



Совет обсудит ситуацию в Газе после ранее запланированных встреч по Западной Сахаре и Колумбии.

На сегодняшний день Совет Безопасности ООН не смог достичь соглашения по четырем различным резолюциям, призывающим к прекращению огня или более короткой гуманитарной паузе.



По данным Al Jazeera, с 7 октября в результате нападений Израиля было убито по меньшей мере 7703 палестинца. В результате нападения ХАМАС на Израиль погибло более 1400 человек. Телеканал Al Hadat привел цифру более 8 тыс. погибших в палестинском анклаве.