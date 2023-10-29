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Война на Ближнем Востоке: в Газе появляется интернет

сектор Газа Фото: twitter/rereluves
Интернет-соединение восстанавливается в секторе Газа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа будет "долгой и трудной". ХАМАС готов обменять пленных, сообщает Zakon.kz.

Интернет-соединение восстанавливается в секторе Газа после того, как из- за отключения связи анклав был отрезан от остального мира.

Люди в секторе Газа пытаются связаться со своими семьями после того, как проснулись и узнали, что некоторые телекоммуникационные службы вернулись, сообщает корреспондент Al Jazeera.

Калут назвал последние 24 часа "самыми тяжелыми за последние три недели", поскольку люди в Газе не могли связаться со своими семьями сразу после израильских воздушных атак, как они привыкли делать.

Нетаньяху встретился с представителями семей пленников после того, как они пригрозили начать уличные протесты.

Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар говорит, что группировка готова к "немедленному" обмену пленными с Израилем.

Заседание Совета Безопасности ООН, созванное Объединенными Арабскими Эмиратами, официально запланировано на понедельник.

Совет обсудит ситуацию в Газе после ранее запланированных встреч по Западной Сахаре и Колумбии.

На сегодняшний день Совет Безопасности ООН не смог достичь соглашения по четырем различным резолюциям, призывающим к прекращению огня или более короткой гуманитарной паузе.

По данным Al Jazeera, с 7 октября в результате нападений Израиля было убито по меньшей мере 7703 палестинца. В результате нападения ХАМАС на Израиль погибло более 1400 человек. Телеканал Al Hadat привел цифру более 8 тыс. погибших в палестинском анклаве.

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