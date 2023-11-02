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7 тысяч иностранцев планируют эвакуировать из сектора Газа

Египет эвакуирует из сектора Газа 7 тысяч иностранцев Фото: wikimedia
Власти Египта заявили, что помогут эвакуировать из осажденного Израилем сектора Газа около 7 тысяч иностранцев и лиц с двойным гражданством, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, Египет намерен пропустить граждан иностранных государств через пограничный пункт Рафах на границе с сектором Газа. Точные сроки, когда будет открыт пропускной пункт, египетские власти не уточнили.

За четверг 2 ноября через пункт Рафах планируют пропустить около 400 человек. Возле границы образовалась очередь из карет "скорой помощи", которые доставят тяжело травмированных мирных жителей в египетские больницы. Днем ранее, 1 ноября, через Рафах прошел 361 человек – в основном это были граждане Австрии, Италии, Франции и Германии, находившиеся в Газе.

Израильская армия ранее неоднократно призывала эвакуировать население сектора Газа из северной части анклава в южную. На севере осажденного сектора идут бои между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и боевиками палестинского движения ХАМАС. ЦАХАЛ сообщила о гибели 17 своих солдат с начала наземной операции в Газе 27 октября и об уничтожении "десятков террористов" за последние сутки.

Ранее сообщалось, что в первый день после открытия пункта Рафах через него смогли эвакуироваться более 400 человек.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Гуманитарная ситуация в осажденном секторе Газа – катастрофическая, из Египта в анклав поступает ограниченная помощь в виде продуктов и лекарств. Сейчас ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа и уничтожает подземные туннели ХАМАСа.

Все новости о ситуации в Израиле и Палестине – в этом сюжете.

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Египет Израиль Палестина Сектор Газа Израиль и Палестина
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