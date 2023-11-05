Пропалестинские митинги прошли в крупнейших городах Франции, Турции, США, Германии и Британии

В субботу, 4 ноября, тысячи человек вышли на улицы Лондона, Парижа, Вашингтона, Анкары, Стамбула и Берлина с требованием немедленно прекратить обстрел сектора Газа и критикой действий армии Израиля, сообщает Zakon.kz.

Тысячи людей продолжили сидячую акцию в Лондоне у метро. Затем протестующие прошли маршем до Трафальгарской площади, скандируя: "прекратите огонь немедленно" и "нас тысячи, нас миллионы, все мы палестинцы". В руках многие участники акции держали плакаты, призывающие к "Свободе Палестины".





Фото: скриншот с видео

Как сообщили в полиции, 11 человек были арестованы. В том числе один за разжигание розни из-за надписи на плакате, которая, как уточнили полицейские, противоречит законодательству Великобритании, передает Reuters.

В Вашингтоне тысячи людей с палестинскими флагами прошли по улицам города, скандируя "Байден, ты не справился, ты подписался на геноцид". Некоторые из собравшихся, выступая на площади Свободы в конце марша, заявили, что не станут поддерживать кандидатуру Байдена при выдвижении его на второй срок в Белом доме в следующем году, а также кампании других демократов, претендующих на пост, называя их "двуличными" либералами, которые "не являются убежищем от правых".





Фото: скриншот с видео





В Париже прошел первый разрешенный с 7 октября митинг в поддержку Палестины. Люди вышли с плакатами, где сказано, что "Ничего не делать, ничего не говорить – значит быть соучастником", а также надписи призывали "Остановить цикл насилия".

"Мы пришли сюда сегодня, чтобы продемонстрировать народу Франции солидарность с палестинским народом и нашу поддержку мира, мирного решения с двумя государствами, израильским государством и палестинским государством", – рассказал Антуан Геррейру, участник акции.

Сотни протестующих собрались в Стамбуле и Анкаре за день до визита в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена для переговоров по сектору Газа. В стамбульском парке Сарачане протестующие держали плакаты с надписью "Блинкен, соучастник резни, уходи из Турции", на плакатах с изображением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Блинкена вместе с красной отметкой креста.

Сотни людей собрались в Берлине с палестинскими флагами, они размахивали ими и требовали прекратить обстрел сектора Газа.

Ранее стало известно, что сотни человек собрались вечером в субботу возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме с требованием отставки главы правительства и немедленного освобождения родных, взятых в заложники 7 октября.