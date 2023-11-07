Представитель МИД Израиля: Мы не воюем с палестинцами, мы воюем с ХАМАС

Заместитель генерального директора МИД Израиля по Евразии и Балканам Симона Гальперин на брифинге 7 ноября обозначила официальную позицию Израиля по ситуации на Ближнем Востоке, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Симоны Гальперин, сейчас главная задача Израиля заключается в уничтожении движения ХАМАС. Другая цель – возвращение взятых в заложники израильтян и иностранцев.

"Самая главная цель – это то, что мы воюем против ХАМАС. Мы не воюем против палестинцев. Палестинцы там – в плену и заложники ХАМАСа почти так же, как и израильтяне, которых схватили. Они заложники ХАМАСа. Мы дали целую неделю палестинцам, чтобы они могли выехать с северной стороны Газы на южную, которая более безопасна. Военная операция ведется в основном в северной части Газы. ХАМАС очень старался их (мирных граждан. – Прим. ред.) остановить. 840 тысяч жителей северной части Газы действительно смогли уехать, но некоторым не разрешал ХАМАС и остановил их". Симона Гальперин

Представитель МИД Израиля напомнила, что израильская армия объявила об открытии четырехчасового гуманитарного коридора, по которому могли бы выехать жители Газы. В это время ХАМАС начал вести обстрел в направлении этого коридора.



"Израиль только ударяет по военным. И, чтобы себя защитить, ХАМАС держит то, что называется "человеческий щит". То есть палестинцев: детей, женщин и пожилых. Они их держат в качестве щита". Симона Гальперин

Симона Гальперин отметила, что ХАМАС действует под флагом ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в Казахстане. – Прим. ред).

"Когда я говорю, что ХАМАС – это ИГИЛ, я не зря это говорю. Они привезли флаги ИГИЛ, сами их повесили. Это то, что мы там нашли. Это их вдохновляет. Глава ХАМАСа говорит, что они – защитники исламского народа, действующие от имени ислама. Скажите, это ислам? Ислам – это красивая религия, религия, которая за любовь и дружбу братьев и сестер. Мусульмане и евреи – они вообще двоюродные братья. Это от имени ислама?" Симона Гальперин

По ее словам, сейчас в Газе находятся более 240 израильтян и иностранцев. Среди них больше 30 детей, которым не исполнилось 18 лет, и больше 10 детей младше пяти лет. При этом ХАМАС, по утверждению представителя МИД Израиля, прикрывается гражданскими лицами, располагая рядом с больницами и школами свои объекты.

"ХАМАС ставят свои КПП там, где больницы, детсады, школы. Их главный пункт находится под землей, где больница Аль-Шифа – самая большая больница в городе Газа. ХАМАС не сам по себе. Откуда у них оружие и финансы? За ХАМАСом стоит Иран. Эта страна, которая дает приказы, поддерживает, финансирует". Симона Гальперин

Симона Гальперин подчеркнула, что в результате нападения ХАМАС более 5 тысяч израильтян ранены, 1400 погибли. Некоторые семьи еще не знают о том, что их близкие мертвы, потому что не все тела опознаны.

7 октября боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль. Они захватили десятки заложников и устроили резню в нескольких пограничных израильских поселениях. Армия Израиля вытеснила боевиков со своей территории и ответила мощным ударом по сектору Газа, взяв его в осаду.

Сейчас гуманитарная ситуация в Газе – катастрофическая, погибли уже 10 тыс. человек. ООН утверждает, что в секторе не хватает мешков для трупов, чтобы собрать тела всех погибших, и предупреждает о риске геноцида. Многие мирные жители лишены доступа к чистой питьевой воде и едят не чаще раза в день. Израиль настаивает на немедленном освобождении всех захваченных ХАМАСом заложников. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит в Газе наземную операцию.

22 октября 2023 года стало известно, что в результате обстрела сектора Газа погибла гражданка Казахстана.