ХАМАС использует больницы для сокрытия военных операций - Пентагон

В США уверены, что боевики ХАМАС используют в военных целях больницы сектора Газа, включая крупнейшую клинику "Аш-Шифа", сообщает Zakon.kz

Как пишет РИА Новости эту информацию подтвердила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"У нас действительно есть сведения, что ХАМАС и палестинский "Исламский джихад" использует некоторые больницы в секторе Газа, включая клинику "Аш-Шифа", для сокрытия и поддержки своих военных операций, содержания заложников", - сказала она

Как выяснилось, под больницей вырыты туннели, есть штабы, склады вооружения.

Сообщалось, что ЦАХАЛ разрушил часть отделения интенсивной терапии, нанёс удар по последнему этажу хирургического корпуса, по кардиологическому отделению и обстрелял одну из кислородных линий больницы. Медучреждение обесточено уже несколько дней.

Как сообщали ранее армия Израиля взяла в осаду крупнейшую больницу сектора Газа. По утверждению израильских военных, в здании "Аш-Шифа" скрываются боевики.

Представители ЦАХАЛ неоднократно указывали, что боевики движения ХАМАС намеренно размещают свои военные объекты в непосредственной близости к больницам и лагерям беженцев. Ранее больницу по открытому ЦАХАЛ гуманитарному коридору покинули тысячи палестинцев, которые приходили сюда в поисках медпомощи или убежища. Но, как утверждает подконтрольное ХАМАСу министерство здравоохранения Газы, в госпитале остаются нетранспортабельные пациенты и новорожденные дети, которые наверняка погибнут из-за постоянных перебоев в электроснабжении. По заявлению палестинской стороны, за последние три дня в "Аш-Шифе" умерли 32 человека.

Сейчас, по приблизительным оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), там находятся 600-650 мирных жителей, от 200 до 500 медработников и до 1,5 тыс. беженцев.

Еще одна крупная больница Газы, "Аш-Кудс", прекратила работу 12 ноября из-за истощения запасов топлива для генераторов. Идет подготовка к эвакуации ее 6 тыс. пациентов, беженцев и медиков.

Общее число погибших в секторе Газа с начала полномасштабных боевых действий между боевиками ХАМАС и Израилем превысило 11 тысяч человек.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. После стало известно, что ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа и уничтожает подземные туннели ХАМАСа.