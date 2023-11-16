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Военная операция в больнице "Аш-Шифа" продолжается

Военная операция в больнице "Аш-Шифа" продолжается Фото: wikipedia
ЦАХАЛ штурмует все отделения больницы "Аш-Шифа", сообщает Zakon.kz

Al Jazeera сообщает что ЦАХАЛ продолжает операцию в медицинском центре "Аш-Шифа".

А по информации Al Mayadeen, в настоящий момент в больнице "Аш-Шифа" остаются не менее 6 тыс. человек, среди которых пациенты и персонал медицинского центра, а также беженцы, получившие там укрытие.

Ранее сообщалось что ЦАХАЛ официально заявила о проведении операции на территории больницы "Аш-Шифа", которую взяли в осаду несколькими днями ранее. Израильские военные уверены, что боевики движения ХАМАС используют часть госпиталя как прикрытие для своих подземных объектов. В Пентагоне также считают, что ХАМАС использует в военных целях больницы сектора Газа, в том числе госпиталь аль-Шифа.

По подсчетам ВОЗ, в больнице находятся 600-650 пациентов, от 200 до 500 медработников и около 1,5 тыс. беженцев.

Кроме того сообщалось что израильские военные доставили гуманитарную помощь в крупнейшую больницу сектора Газа.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. 

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