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ХАМАС превратил больницу в секторе Газа в военную базу

ХАМАС превратил больницу в секторе Газа в опорный пункт Фото: wikimedia
Боевики ХАМАС устроили опорный пункт прямо в больнице на севере сектора Газа. Сейчас госпиталь окружен войсками Израиля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph со ссылкой на собственного корреспондента в секторе Газа, остатки батальона ХАМАС окопались в Индонезийском госпитале и школе на севере палестинского анклава, в городе Бейт-Ханун. Из тысячи боевиков уцелели около сотни, они и взяли под контроль больницу.

До активизации военных действий в связи с нападением движения ХАМАС на Израиль 7 октября в Бейт-Хануне жили более 50 тысяч человек. Половину населения составляли дети, подростки и молодежь до 20 лет. Сейчас город практически обезлюдел. По утверждению израильских военных, мирное население смогло покинуть Бейт-Ханун и эвакуироваться на юг сектора Газа.

"По всему периметру города – зубчатые груды развалин разрушенных домов... Там, где раньше была общественная зона, сейчас стоят израильские танки, тяжелая техника и взвод солдат", – описывает The Telegraph нынешнее состояние Бейт-Хануна.

Журналисты также отметили, что боевики ХАМАС устраивали огневые пункты прямо рядом с гражданскими объектами. К примеру, один из гранатометов установили во дворе жилого дома рядом с детским бассейном.


По данным издания, сейчас Индонезийский госпиталь окружен танками и пехотой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Пациентов в больнице больше нет, но ЦАХАЛ не решается нанести по ней авиаудар, опасаясь осуждения со стороны ООН и других международных организаций. Еще в одном госпитале – крупнейшей больнице сектора Газа аль-Шифа – боевики ХАМАС также оборудовали опорный пункт. 

7 ноября представитель МИД Израиля Симона Гальперин также сообщала, что боевики ХАМАС в секторе Газа используют больницы, детсады и школы как прикрытия для своих военных объектов.

7 октября боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль. Они захватили десятки заложников и убили 1,4 тыс. человек в нескольких пограничных израильских поселениях. Армия Израиля вытеснила боевиков со своей территории и ответила мощным ударом по сектору Газа, взяв его в осаду.

Сейчас гуманитарная ситуация в Газе – катастрофическая, погибли уже 10 тыс. человек. Израиль проводит в Газе наземную операцию.

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