ЦАХАЛ официально заявила о намерении атаковать больницу "Аш-Шифа"

Армия Израиля начнет операцию против ХАМАС в районе больницы "Аш-Шифа" в ближайшее время. Об этом было заявлено официально, сообщает Zakon.kz

Как пишет "Известия" израильская армия заявила о проведении "точной и целенаправленной" операции в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе "Аш-Шифа", в ходе которой стремится не навредить гражданским.

Ранее сообщалось, что армия Израиля взяла в осаду крупнейшую больницу сектора Газа. По утверждению израильских военных, в здании "Аш-Шифа" скрываются боевики. Позже писали, что ЦАХАЛ разрушила часть отделения интенсивной терапии, нанёс удар по последнему этажу хирургического корпуса, по кардиологическому отделению и обстрелял одну из кислородных линий больницы. Медучреждение обесточено уже несколько дней.

Далее в Пентагоне заявили, что у них есть сведения, что ХАМАС и палестинский "Исламский джихад" использует некоторые больницы в секторе Газа, включая клинику "Аш-Шифа", для сокрытия и поддержки своих военных операций, содержания заложников. Как выяснилось, под больницей вырыты туннели, есть штабы, склады вооружения.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время.