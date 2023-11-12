Армия Израиля пообещала помочь эвакуировать детей из больницы Аш-Шифа в Газе

Израильский генерал Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ поможет с эвакуацией детей педиатрического отделения из больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, сообщает Zakon.kz

"Мы напрямую и регулярно общаемся с персоналом больницы. Сотрудники больницы "Аш-Шифа" обратились с просьбой завтра помочь малышам педиатрического отделения попасть в более безопасную больницу", - заявил Хагари на брифинге.

Ранее представителей армии Моше Тетро, заявил, что израильская армия не окружала и не обстреливала больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа, а ведет бои с бойцами палестинского движения ХАМАС рядом с ней. Он также отметил, что восточная сторона больницы остается открытой, все, кто хотят покинуть здание, могут это сделать.

А между тем, по информации ТАСС прямо сейчас израильская армия наносит воздушные удары по лагерю беженцев "Аш-Шабура" в городе Рафах на юге палестинского сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen. Пока информации о пострадавших нет.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. После стало известно, что ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа и уничтожает подземные туннели ХАМАСа. На границе между сектором Газа и Египтом открыли единственный пункт прохода, через него осажденный анклав покинули несколько сотен человек.

10 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль установит полный контроль безопасности в секторе Газа и демилитаризирует анклав после ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС.

Нетаньяху также отметил, что ответственность за судьбу населения Газы лежит исключительно на ХАМАС, а не на Израиле. Так Премьер Израиля ответил на критику президента Франции Эммануэля Макрона.

По информации официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, которую он озвучивал 6 ноября, 76 казахстанцев продолжают оставаться в секторе Газа.

В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.



Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек.