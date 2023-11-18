Пять стран подали прошение в МУС расследовать ситуацию на палестинских территориях

Офис Международного уголовного суда получил от пяти стран направление на расследование преступлений происходивших на палестинских территориях в рамках реакции Израиля на террористические атаки ХАМАС 7 октября, сообщает Zakon.kz.

Прокурор МУС Карим Хан сообщил, что запрос подали Южная Африка, Бангладеш, Боливия, Коморские Острова и Джибути.

"В соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда государство-участник может передать прокурору ситуацию, в которой, как представляется, было совершено одно или несколько преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда, с просьбой к прокурору расследовать ситуацию с целью определения того, следует ли предъявить обвинение одному или нескольким конкретным лицам в совершении таких преступлений", — сказал Хан в своем заявлении.

Он отметил, что его ведомство уже проводит расследование ситуации на палестинских территориях в связи с возможными преступлениями, совершенными с июня 2014 года в Газе и на Западном Берегу. Расследование началось в марте 2021 года.

"Оно продолжается и распространяется на эскалацию боевых действий и насилия после нападений, произошедших 7 октября 2023 года. В соответствии с Римским статутом мое Управление обладает юрисдикцией в отношении преступлений, совершенных на территории государства-участника и в отношении граждан государств-участников", - отметил прокурор.

Материал по теме Израильские военные передали гуманитарную помощь в главную больницу сектора Газа

В военных преступлениях на территории Газы обвиняются и ХАМАС, и Израиль. По данным палестинского министерства здравоохранения, с 7 октября в результате атак Израиля на сектор Газа погибло почти 11 500 палестинцев. Израиль заявляет, что его авиаудары нацелены на командиров и инфраструктуру ХАМАС после террористических атак группировки 7 октября, в результате которых в Израиле погибло 1200 человек и 240 человек были взяты в заложники.